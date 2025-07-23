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返鄉貢獻不是夢！門諾就學獎助學金8/1開跑　1學期最高8.2萬

▲門諾醫院藥劑科服務一年多的藥師陳博揚表示：獎學金1學期最高8.2萬元，是同期獎助學金最高的。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾醫院藥劑科服務一年多的藥師陳博揚表示：獎學金1學期最高8.2萬元，是同期獎助學金最高的。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

還在苦惱畢業後要北漂找工作，還是能回到家鄉貢獻所學？其實，「回家」這條路不孤單，門諾醫院陪學生一起走！為協助設籍宜、花、東的優秀學子在醫療、復健、聽語、藥學、檢驗及行政管理等領域安心就學，並在畢業後順利返鄉投入服務，門諾醫院推動「建教合作就學獎助學金」8月1日即開放申請，動作要快！
 
門諾醫院長年推動「建教合作就學獎助學金」制度，申請即將於8月1日開放至9月30日止，每學期最高可獲得8萬2千元獎勵金，畢業後還能直通門諾體系就業，目的是減輕學生學雜費與生活負擔，並結合院方人力需求，鼓勵學成後返鄉服務。

▲門諾醫院藥劑科服務一年多的藥師陳博揚表示：獎學金1學期最高8.2萬元，是同期獎助學金最高的。（圖／門諾醫院提供，下同）

院方表示，花東地區長期面臨醫事人才外流與偏鄉人力不足的困境，「在地培育、在地服務」不僅是口號，更是院方多年來持續投入的具體行動。
 
獎助對象包含就讀護理、藥學、物理治療、聽語治療、醫事檢驗及行政管理、資訊相關科系的大專以上在學生，只要學業成績與操行達標，具備服務熱誠且無大過紀錄，即可申請。每學期獎助金額高達7萬至8.2萬元，獎助年限越長金額越高。通過審核的學生須與門諾簽訂返鄉服務合約，畢業後返院服務，年限等同於獎助年限，讓未來職涯更有保障。
 
目前已在門諾醫院藥劑科服務一年多的藥師陳博揚分享：「獎學金1學期最高8.2萬元，是同期獎助學金中的NO.1！」他坦言當初會申請，除了看中金額誘人外，附帶的兩年綁約制也讓他「提早解決畢業後的就業問題」，感到安心又穩定。「目前的工作環境很好，也考慮未來繼續進修充實自己。」

▲門諾醫院藥劑科服務一年多的藥師陳博揚表示：獎學金1學期最高8.2萬元，是同期獎助學金最高的。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
他也鼓勵學弟妹們：「這麼好的獎學金計畫應該讓更多人知道！」陳博揚建議，有意投身醫事領域的學子可多關注門諾的獎助學金，兼具經濟支持與職涯規劃，是非常實用的選擇。
 
除財務補助，門諾也設計完善的實習與志工制度，協助學生提早接觸職場、累積經驗。例如：護理科學生每年須完成20小時志工服務，醫事類每年至少40小時，行政類每年須至門諾實習四週，並通過評核。院方強調，這些安排不僅有助於學生未來迅速適應職場，也深化對醫療服務的理解與使命感。
 
門諾指出，這份獎助計畫背後，其實是一份長期陪伴與期待的承諾。「我們希望孩子們不只完成學業，更知道有人願意相信他、支持他，讓他有勇氣回來，為自己的家鄉貢獻一份力量。」
 
本年度申請採郵寄方式，請備妥申請書、師長推薦函、成績單等資料，於期限內寄至：970 花蓮市民權路44號 門諾醫院人力資源部收；洽詢電話：03-8241599。

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