看病太難！門諾啟動偏鄉醫療零距離　募1273萬為偏鄉續命

▲▼門諾醫院舉辦「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」勸募啟動記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮地形狹長，出門總得翻山越嶺，交通不便讓看病變得困難，許多偏鄉長輩無奈地說：「不是不想看病，而是看病太難。」門諾醫院聽到這些呼聲，日前在院內舉辦「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」勸募啟動以及健保30偏鄉醫療影像巡展記者會，正式啟動今年度偏鄉醫療計畫，向社會各界募集1273萬元經費，持續深入部落、海岸與山區，將醫療送進最需要的地方。





門諾醫院是全國第一家承接健保IDS整合型照護計畫的醫療院所。隨著健保制度成熟，一般巡診已獲補助，門諾轉而聚焦在健保未涵蓋、卻急需補位的特殊醫療服務，包含行動早療、行動吞嚥、矯具義肢巡迴、校園運動防護與遠距智慧醫療等，並將這些服務透過巡診車隊深入花蓮每一個角落。



健保署東區業務組長黃兆杰、科長石惠文、專員洪美榕今到場勉勵。黃兆杰致詞表示，感謝門諾醫院在健保開辦之初就在秀林鄉率先推動「整合性醫療服務改善計畫」且試辦成效良好，該項計畫擴展為IDS規模，目前IDS計畫已覆蓋52個鄉鎮，服務內容愈發全面。為讓社會大眾瞭解山地、離島及偏遠地區的醫療服務形式，以及醫護人員的付出，特別舉辦偏鄉攝影展，透過展出呼籲大家支持偏鄉醫療，謝謝門諾醫院。

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▲▼聚焦在健保未涵蓋、卻急需補位的特殊醫療服務並將這些服務透過巡診車隊深入花蓮每一個角落。



門諾醫院總執行長張文信表示，健保制度與IDS計畫是台灣偏鄉醫療的重要支柱，讓許多醫院能將醫療服務實際送到山區。他回憶年輕時參與偏鄉規劃，曾安排醫師帶家屬赴蘭嶼服務，兼顧醫療與生活支持，提升團隊凝聚力。他感謝健保署舉辦攝影展，讓人再次感受到宣教士當年募款、走入偏鄉的精神與愛，也感謝社會大眾與各界支持，幫助門諾持續強化遠距醫療設備，結合科技與愛心，將服務送到更需要的地方。





此次勸募計畫，將愛延伸到每個需要的角落，涵蓋「行動早療」、「行動吞嚥」、「矯具義肢巡迴」、「校園運動防護」與「遠距智慧醫療」等服務，用專業與陪伴，持續守護偏鄉居民的健康，讓孩子不落後、長輩有尊嚴、夢想有人守護、病患看得見希望。期盼在各界的支持下，讓這份守護能無止盡地延伸。



四維高中棒球教練余建忠表示，門諾防護團隊已在校園服務超過兩年，每週四固定進駐，提供選手運動傷害評估與治療，深受學生期待。他特別提到物理治療師楊子霆，除專業治療，更主動關心選手身心狀況，甚至加入球隊群組、陪同全國聯賽全程，提供即時照護與心理支持。





余教練感動表示，去年球隊在短時間內激戰四場、奪下全國第二，門諾團隊功不可沒，「有他們在，選手才能無後顧之憂地全力拼戰」，也感謝他們為學生身心健康默默付出。





足球隊同學洪莉淇進一步說，曾經因為受傷感到灰心甚至想放棄，還好有物理治療師的鼓勵與陪伴，讓她有堅持下去的勇氣！「謝謝門諾醫院提供這麼棒的資源，謝謝子霆老師一直以來的支持和陪伴。她也會把這份堅持和力量帶給身邊的每一位隊友！」



「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」計畫勸募目標為1273萬元，包含聘用專業人力經費1150萬元、車輛使用與維修費40萬元，其餘為耗材與推廣費用。

門諾醫院表示，這些服務多為無償義診，所需資金龐大，院方營運資源有限，期盼社會善心人士、企業與基金會伸出援手，共同守護花蓮這片偏鄉土地。。

