　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看病太難！門諾啟動偏鄉醫療零距離　募1273萬為偏鄉續命

▲▼門諾醫院舉辦「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」勸募啟動記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾醫院舉辦「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」勸募啟動記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮地形狹長，出門總得翻山越嶺，交通不便讓看病變得困難，許多偏鄉長輩無奈地說：「不是不想看病，而是看病太難。」門諾醫院聽到這些呼聲，日前在院內舉辦「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」勸募啟動以及健保30偏鄉醫療影像巡展記者會，正式啟動今年度偏鄉醫療計畫，向社會各界募集1273萬元經費，持續深入部落、海岸與山區，將醫療送進最需要的地方。

▲▼門諾醫院舉辦「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」勸募啟動記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫院是全國第一家承接健保IDS整合型照護計畫的醫療院所。隨著健保制度成熟，一般巡診已獲補助，門諾轉而聚焦在健保未涵蓋、卻急需補位的特殊醫療服務，包含行動早療、行動吞嚥、矯具義肢巡迴、校園運動防護與遠距智慧醫療等，並將這些服務透過巡診車隊深入花蓮每一個角落。
 
健保署東區業務組長黃兆杰、科長石惠文、專員洪美榕今到場勉勵。黃兆杰致詞表示，感謝門諾醫院在健保開辦之初就在秀林鄉率先推動「整合性醫療服務改善計畫」且試辦成效良好，該項計畫擴展為IDS規模，目前IDS計畫已覆蓋52個鄉鎮，服務內容愈發全面。為讓社會大眾瞭解山地、離島及偏遠地區的醫療服務形式，以及醫護人員的付出，特別舉辦偏鄉攝影展，透過展出呼籲大家支持偏鄉醫療，謝謝門諾醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼門諾醫院舉辦「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」勸募啟動記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼聚焦在健保未涵蓋、卻急需補位的特殊醫療服務並將這些服務透過巡診車隊深入花蓮每一個角落。

門諾醫院總執行長張文信表示，健保制度與IDS計畫是台灣偏鄉醫療的重要支柱，讓許多醫院能將醫療服務實際送到山區。他回憶年輕時參與偏鄉規劃，曾安排醫師帶家屬赴蘭嶼服務，兼顧醫療與生活支持，提升團隊凝聚力。他感謝健保署舉辦攝影展，讓人再次感受到宣教士當年募款、走入偏鄉的精神與愛，也感謝社會大眾與各界支持，幫助門諾持續強化遠距醫療設備，結合科技與愛心，將服務送到更需要的地方。

▲▼門諾醫院舉辦「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」勸募啟動記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
此次勸募計畫，將愛延伸到每個需要的角落，涵蓋「行動早療」、「行動吞嚥」、「矯具義肢巡迴」、「校園運動防護」與「遠距智慧醫療」等服務，用專業與陪伴，持續守護偏鄉居民的健康，讓孩子不落後、長輩有尊嚴、夢想有人守護、病患看得見希望。期盼在各界的支持下，讓這份守護能無止盡地延伸。
 
四維高中棒球教練余建忠表示，門諾防護團隊已在校園服務超過兩年，每週四固定進駐，提供選手運動傷害評估與治療，深受學生期待。他特別提到物理治療師楊子霆，除專業治療，更主動關心選手身心狀況，甚至加入球隊群組、陪同全國聯賽全程，提供即時照護與心理支持。

▲▼門諾醫院舉辦「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」勸募啟動記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
余教練感動表示，去年球隊在短時間內激戰四場、奪下全國第二，門諾團隊功不可沒，「有他們在，選手才能無後顧之憂地全力拼戰」，也感謝他們為學生身心健康默默付出。

▲▼門諾醫院舉辦「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」勸募啟動記者會。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
足球隊同學洪莉淇進一步說，曾經因為受傷感到灰心甚至想放棄，還好有物理治療師的鼓勵與陪伴，讓她有堅持下去的勇氣！「謝謝門諾醫院提供這麼棒的資源，謝謝子霆老師一直以來的支持和陪伴。她也會把這份堅持和力量帶給身邊的每一位隊友！」
 
「偏鄉醫療零距離．讓愛無限延伸」計畫勸募目標為1273萬元，包含聘用專業人力經費1150萬元、車輛使用與維修費40萬元，其餘為耗材與推廣費用。

門諾醫院表示，這些服務多為無償義診，所需資金龐大，院方營運資源有限，期盼社會善心人士、企業與基金會伸出援手，共同守護花蓮這片偏鄉土地。。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家屬悲痛放手！36歲勇消張敬謙救溺殉職　缺氧腦部嚴重受損
「台北酒駕王」累罰504萬！　禁考駕照33年
還有1勇消加護搶命中　院方：非常擔心缺氧過久
快訊／姊姊確認胸部中7刀亡　妹妹頸部2刀奪命
SUP男死因「呼吸性休克」　遺體發還家屬
快訊／台鐵集集線淹水　開往濁水列車停駛中
快訊／前彰化和美鎮長阮厚爵收賄1208萬　一審重判
台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次
極樂高雄！日YTR買春辣妹「深度旅遊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

史上最大罷免投票「高鐵訂票踴躍」　再加開5班列車

快訊／台鐵集集線淹水　開往濁水列車停駛中

被爆臉貼富商！仙塔律師「認有科技業男友」4點喊冤：我只能苦笑

勇消救人溺斃！他憶吳恩碩哽咽：學長最大夢想是大家一起出去玩

看病太難！門諾啟動偏鄉醫療零距離　募1273萬為偏鄉續命

清水服務區清潔員「拖把擦桌子」遭直擊　業者：立即全面清消

快訊／雨區擴大！18縣市豪大雨特報　大雷雨轟9地

快訊／12:42宜蘭近海規模3.2地震　最大震度2級

逛寶雅把「試用品當贈品」拿回家挨告！她怨「業者不厚道」遭罵爆

丹娜絲16級陣風「吹垮台南古厝」老翁從瓦礫堆爬出！村莊慘況曝

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

史上最大罷免投票「高鐵訂票踴躍」　再加開5班列車

快訊／台鐵集集線淹水　開往濁水列車停駛中

被爆臉貼富商！仙塔律師「認有科技業男友」4點喊冤：我只能苦笑

勇消救人溺斃！他憶吳恩碩哽咽：學長最大夢想是大家一起出去玩

看病太難！門諾啟動偏鄉醫療零距離　募1273萬為偏鄉續命

清水服務區清潔員「拖把擦桌子」遭直擊　業者：立即全面清消

快訊／雨區擴大！18縣市豪大雨特報　大雷雨轟9地

快訊／12:42宜蘭近海規模3.2地震　最大震度2級

逛寶雅把「試用品當贈品」拿回家挨告！她怨「業者不厚道」遭罵爆

丹娜絲16級陣風「吹垮台南古厝」老翁從瓦礫堆爬出！村莊慘況曝

快訊／高雄六龜、桃源「土石流警戒」　市府緊急動員撤離659人

史上最大罷免投票「高鐵訂票踴躍」　再加開5班列車

70歲白冰冰驚見失智症狀 　見倪齊民叫不出好友名

MSC因5月有船隻在印度沉遭索賠11億美元還扣船　保賠業者頭痛

歐陽妮妮路邊突下車「1舉動感動張書豪」！尪：快8年了，跟當初愛的她一樣

英王查爾斯接待馬克宏　變「血輪眼」超驚悚！王室澄清：無關癌症

家屬悲痛放手！36歲勇消張敬謙救溺殉職　醫曝缺氧腦部嚴重受損

外甥借錢、領獲利先給錢！警拚命阻詐　台中人6月仍被騙12億

刑法一百條伺候藍委？　王世堅指柯建銘口誤：不評論周玉蔻沒格調節目

曾苦撐當練習生　他撐不下去「轉行進日商」現況超狂！

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

生活熱門新聞

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

雷達回波「尖又細」　鄭明典：可能轉龍捲風「防天氣突變」

台南市12區明天「停止上班上課」！

快訊／大雷雨南移！　轟4縣市

快訊／大雷雨狂炸　豪雨特報擴大

外送客鑽漏洞！鹹酥雞老闆收1張單爆感動

鄧佳華2個月砸10萬養女友！「月入6萬」嗆追求者

現役AV女優「難波萬」是她！　突然宣布重大決定

丹娜絲颱風尾「超預測演出」　專家：降雨回波往內陸推進

更多熱門

相關新聞

林書豪「三分心公益計畫」攜手Teach For Taiwan　走進偏鄉共學

林書豪「三分心公益計畫」攜手Teach For Taiwan　走進偏鄉共學

林書豪再度以「三分心公益計畫」攜手「Teach For Taiwan為台灣而教」（以下簡稱TFT），來到台南左鎮光榮實驗小學，與孩子們共學、共玩，並走進熱愛籃球的兄弟家庭，透過親身經驗分享面對挫折、專注當下的力量，為偏鄉教育持續注入溫暖與希望。

莫忘初心！　教育部不該忘記對偏鄉的神聖承諾

莫忘初心！　教育部不該忘記對偏鄉的神聖承諾

戲說阿兜仔醫生故事　歌仔戲團演繹門諾創院歷程

戲說阿兜仔醫生故事　歌仔戲團演繹門諾創院歷程

買得起還要養得起　低公設大樓南投埔里現蹤

買得起還要養得起　低公設大樓南投埔里現蹤

生命啟蒙與家扶攜手陪學子暑期成長

生命啟蒙與家扶攜手陪學子暑期成長

關鍵字：

門諾偏鄉醫療零距離偏鄉續命

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面