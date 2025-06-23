阿兜仔醫生故事！歌仔戲團演繹門諾創院歷程　原景重現感人至深

▲門諾醫院77周年院慶邀請七七歌仔戲團至花蓮演出薄柔纜醫師當年為偏鄉醫療的奉獻。（圖門諾醫院提供）

記者王兆麟／花蓮報導

門諾醫院77週年慶熱鬧登場，六月21、22日連續兩場邀請七七歌仔戲團演出《一世人你佇我心內—花蓮門諾薄柔纜醫師》劇碼，吸引數百名觀眾湧入會場。這齣融合台語吟唱、福音精神與真實歷史的歌仔戲，刻劃出「阿兜仔醫生」薄柔纜在花蓮偏鄉行醫、無私救人並創辦門諾醫院的歷程，演出結束，全場掌聲不斷，不少民眾感動喝采。



這齣戲由門諾醫院、七七歌仔戲團與台灣教會公報社共同主辦，結合福音精神與本土文化，是「跟隨耶穌腳蹤系列」的首部作品。七七歌仔戲團執行長林孟鴻說：「我們想用最本土的藝術形式，講出最真實感人的信仰故事，讓福音不再遙遠，也讓文化活出生命力。」





歌仔戲悠揚唱出薄柔纜醫師的來台歷程，1953年，34歲的他放棄在美國發展胸腔外科的機會，與妻子薄素菲遠渡重洋來到當時醫療資源匱乏的花蓮，展開山地巡迴醫療服務，之後創辦門諾醫院，為花東原鄉與平地弱勢民眾帶來希望。



戲中演繹薄柔纜醫師不分種族、貧富、善惡皆全力救治的醫德。其中一幕講述薄醫師率隊出診時，遇到警察追捕小偷，雙方發生激烈打鬥。警察被砍受傷，小偷則被開槍打成重傷。薄醫師當機立斷，先搶救傷勢較重的小偷，引發警察不滿：「他是壞人，我是好人，你應該先救我！」



薄醫師不為所動，只淡淡回答：「救人不分善惡，只看傷勢。你也會得到最好的治療，只是現在他更危急。」這段堅守醫德、不帶偏見的橋段，贏得觀眾如雷掌聲。

演出以台語歌詞、生動舞台設計、創意服飾與融合西方聖詩的旋律呈現，獲得觀眾如雷掌聲。跟隨薄醫師行醫40年的退休護理師賴月清在觀賞後紅著眼眶說：「原景重現，太讓人感動了！」



她想起當年跟薄醫師工作很辛苦，甚麼手術都做，醫療人員不足，薄醫師連婦產科都接。那些年，手套破了縫著再用，手術間隔手套不能脫，有護士幫薄醫師拉下口罩，讓他喝兩口牛奶充飢再繼續開刀，當時一切都很艱難，但我們知道是在做對的事。





門諾醫院董事長賴史忠致詞表示，這是他第三次看七七歌仔戲團演出，但這次在花蓮、在門諾醫院舉行，格外感動。他說，這齣戲不只是戲，是我們門諾精神的呈現。正如聖經所說：「做在最微小的弟兄身上，就是做在主耶穌身上」，薄柔纜醫師正是這樣活出信仰。希望七七歌仔戲團繼續加油、再接再厲，繼續為花蓮傳遞美好的故事。



戲末更唱出「阿兜仔醫生甚麼病都救，來去找阿兜仔醫生看病」的口耳相傳。正是這樣的信任與傳奇，讓門諾醫院從35床小院，成長為花蓮重要的全人醫療機構，至今堅持信仰、不拒收任何病患，堅持醫療平權。



觀眾中不乏藝術界與教育界人士，東華大學音樂系副教授林斐文激動表示，她看戲劇、教學這麼多年，少有這麼深刻而平易近人的作品。歌仔戲加上西方歌劇元素、阿美族語聖詩、醫療場景與傳教故事，真的是文化融合的典範。



整場演出除還原門諾醫院創院初期「一人一元」看診制度，也展現薄醫師對病人無私的愛術前必為病人禱告、術後親自追蹤康復、從不拒診、無懼肺結核病人，更有牧師與社工、居家照護、病後技能訓練等「全人醫療」的真實場景，都透過戲劇生動重現。



這份感動不只是戲劇張力，而是來自歷史的重量與精神的光芒。劇中台詞「不是我們醫治病人，是上帝藉我們的手在動工」，正是薄柔纜醫師一生的信仰寫照。門諾醫院總執行長張文信表示，透過七七歌仔戲團精彩演繹創院長薄柔纜的生命故事，不只是向這位深具信仰與愛心的先賢致敬，更希望讓更多人認識門諾醫院創立的初衷與使命精神。