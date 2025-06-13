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6年後失智人口破68萬！門諾「麥得飲食」餐盒　啖美食又防失智

▲門諾失智照護中心與善牧中心聯手將有實證成效的「麥得飲食」（MIND Diet）變身成色香味俱全的健康餐盒。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾失智照護中心與善牧中心聯手將有實證成效的「麥得飲食」（MIND Diet）變身成色香味俱全的健康餐盒。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

大啖美食又能防失智，兩大願望一次滿足好開心！花蓮門諾壽豐失智照護聯合服務中心與善牧中心聯手出擊，將有實證成效的「麥得飲食」（MIND Diet）變身成色香味俱全的健康餐盒！這對「健康守門員＋社區好厝邊」的黃金組合，期望讓長輩不只吃得開心，更能靠「吃」來延緩腦力退化！
 
根據衛福部調查，全台65歲以上長者中，平均每13人就有1人罹患失智症，女性比例甚至高於男性。預估到2041年，失智人口恐突破68萬人，防失智刻不容緩。

▲門諾失智照護中心與善牧中心聯手將有實證成效的「麥得飲食」（MIND Diet）變身成色香味俱全的健康餐盒。（圖／門諾醫院提供，下同）

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使用未過度精製的糙米和地瓜當主食，主菜則有富含Omega-3的太平洋鯖魚，與溫和好消化的嫩烤雞腿替代紅肉。
 
門諾壽豐分院營養師張矞婷說，美國針對近千名平均81歲的老人連續5年吃「麥得飲食」，結果發現能有效減緩認知退化。因此特別結合「麥得飲食」的健康理念，與善牧中心團隊攜手研發出這款兼具美味與營養的「麥得飲食餐盒」，期望透過每日飲食照顧長輩健康，達到延緩認知退化的目標。
 
使用未過度精製的糙米和地瓜當主食，補足滿滿能量。再搭配綠葉蔬菜、紅黃椒、紫茄等繽紛蔬食，宛如「彩虹營養戰隊」；主菜則有富含Omega-3的太平洋鯖魚，與溫和好消化的嫩烤雞腿替代紅肉，健康又美味！

▲門諾失智照護中心與善牧中心聯手將有實證成效的「麥得飲食」（MIND Diet）變身成色香味俱全的健康餐盒。（圖／門諾醫院提供，下同）

營養師說，美國針對近千名平均81歲的老人連續5年吃「麥得飲食」，結果發現能有效減緩認知退化。

善牧中心執行長朱玉貴打開餐盒時眼裡閃著光，稱「這不只是便當，更是裝著愛的腦力充電寶。」每日送出兩百個弱勢餐盒的廚房，如今升級成健腦料理基地。中、高齡婦女們巧手翻飛，將營養師的科學公式變成誘人佳餚。從挑選在地食材、掌握火候，到擺盤配色，每一個細節都蘊藏著她們對長輩的關懷與用心。非常感謝門諾壽豐失智照護聯合服務中心的協助，讓這份營養餐盒不只是溫飽，更是社區守護長輩「腦健康」的小小行動。

▲門諾失智照護中心與善牧中心聯手將有實證成效的「麥得飲食」（MIND Diet）變身成色香味俱全的健康餐盒。（圖／門諾醫院提供，下同）

失智照護聯合服務中心主任王迺燕強調：「延緩失智長者退化是我們的使命。」

 失智照護聯合服務中心主任王迺燕強調：「延緩失智長者退化是我們的使命。」他指出，當長輩出現精神行為症狀後，如何透過日常營養介入減緩認知衰退，正是醫療團隊與社區組織的合作核心。
 
這套融合地中海飲食精髓的「麥得飲食」，由營養師團隊精心設計成預約制餐點。雖然名稱聽來有些陌生，卻是守護銀髮族腦力的關鍵武器。王迺燕強調：「我們不只照顧住院患者，更重視長輩返回社區後的生活品質。」
 

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