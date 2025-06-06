麥寮、台西鄉子弟獎助學金邁入21年　1026學子受惠

▲台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」開辦至今21年已有將近3萬名學子受惠。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台塑企業暨王詹樣基金會辦理「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」已邁入第21年，本此次共有1026名學子通過申請，發放金額總計285萬3500元。台塑企業至麥寮鄉建廠多年，一直致力於當地方的好鄰居，除推動各項公益活動外，對於鄰近沿海地區建設亦不遺餘力，小從地方道路修繕、基礎建設推動、學校校舍改建等。

「麥寮、台西鄉子弟獎助學金」發放對象為設籍麥寮、台西鄉學子，由台塑企業四大公司提供一般家庭戶大學2500元、高中1500元；王詹樣基金會提供低收入戶大學1萬元、高中5000元、中低收入戶大學5000元、高中3000元，於6月初由台塑企業涉外睦鄰同仁親送，除給予鼓勵外，另適時提供關懷。

麥寮鄉為雲林縣內人口成長數僅次於斗六市及虎尾鎮，其中麥豐村本次受獎學生有197名，次發放時，中低收入戶吳姓阿公表示，孫子就讀麥寮高中二年級，因父親於外縣市從事臨時工，母親於孫子年幼時即離家未歸，故自己一手帶大孫子，村長表示，阿公平常生性樂觀，總能正向看待事物，並肯定台塑企業對弱勢家庭的照顧及關懷。

台西鄉就讀大一的低收入戶學生，年幼時父親因工作不慎從鷹架上摔落，家中經濟重擔全落至母親身上，自國小起，便常看母親為了賺錢兼職兩份工作，只為拉拔她長大，希望她能無憂無慮的讀書，學生本身也很爭氣，總是名列前茅，讓母親感到相當欣慰，而每次領取台塑的獎學金，均轉交給母親，希望自身努力換得的獎勵，可以協助家裡開銷。

整個麥寮鄉及鄰近沿海鄉鎮可說是處處充滿台塑企業的影子，協助興建社教園區的啟用，更是為鄰近鄉民帶來都市水準的圖書館及專業展覽場館，配合廟宇慶典活動，台塑企業更會邀請國際級水準之明華園總團演出，讓藝術饗宴與沿海地區零距離。未來，台塑企業持續於社會各個角落奉獻，希望能拋磚引玉，落實創辦人「取之於社會，用之於社會」理念。