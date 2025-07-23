全球「紅姐」盤點！　驚見女同志帥到混入騙錢

▲布萊恩從2014年開始假扮成飢渴人妻，約男網友上床洩慾還偷拍。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國大陸的38歲焦男，男扮女裝化身成「南京紅姐」，雖以免費名義約砲，但卻偷拍性愛過程，PO上網路賣錢，事件爆發後除了他被警察逮捕，也在世界各地造成話題。

過去許多國家也曾傳出過變裝約炮騙財騙色的事件，美國男子布萊恩從2014年開始，在網路上假扮成飢渴人妻，試圖約男網友上床洩慾，並將性愛過程拍下，上傳到男男性愛網上，4年來累積達600多支。

▲新加坡男子Lim假扮成女性，發布裸照影片廣告，以500美元價錢誘騙男性。

新加坡男子Lim假扮成女性，在社交帳號發布裸照影片廣告，以500美元價錢誘騙男性付錢，不僅出售所有影片且可見面提供性服務。有2人轉帳 500 美元，他卻在錢到手後失聯，之後被捕。

▲女同志馬子超被爆混進男同志圈，長年偽裝成男同志騙錢。

中國大陸作家「王泡小泡」，在微博踢爆一名網名「馬子超」的女同志混進深圳的同志圈內，長年偽裝成男同志騙錢，其扮裝能力強到有些男同志和她睡了1個月，都沒有發現她就是女生。



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