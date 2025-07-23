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南京紅姐引爆離婚潮　全因4個字

「南京紅姐」讓不少人予以誤會是在說女性，遭批評後，中國大陸許多網路平台改成像是「紅老頭」。（翻攝自網路）

▲「南京紅姐」讓不少人予以誤會是在說女性，遭批評後，中國大陸許多網路平台改成像是「紅老頭」。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國大陸南京紅姐掀起的「男莖大屠殺」一案，他假扮女子與高達1691名男子發生性關係，還未經同意將偷拍性愛影片出售，受害者包含人夫、外國人、健身教練、體育生等，引起世界級轟動。

細數紅姐造成的話題與影響包含引爆離婚潮、國際玩哏二創、性別標籤等。有許多名女性都是從影片中看到自己的丈夫、伴侶，出軌就算了還是跟男扮女裝的紅姐，心情為之崩潰，大陸婚前檢查人數因此暴增，同時也引爆離婚潮。

有許多名女性從影片中看到自己的丈夫、伴侶，因而引爆離婚潮。（翻攝自網路）

▲有許多名女性從影片中看到自己的丈夫、伴侶，因而引爆離婚潮。

整起事件雖然全程無女性參與者，但網路均稱焦男為「南京紅姐」，讓不少人予以誤會，遭批評後，中國大陸許多網路平台，幾乎在24小時內修正詞彙，改成像是「紅老頭」、「焦某」等中性稱謂。

紅姐事件在越南、泰國等地已被網紅二次創作成搞笑短劇。（翻攝自網路）

▲紅姐事件在越南、泰國等地已被網紅二次創作成搞笑短劇。

每支影片中，紅姐的套路幾乎一樣：懂事、不鬧而且注重技巧和服務，提供滿滿情緒價值，讓前來的男性們「有一種前所未有被無條件照顧的感覺。」事件在越南、泰國等地已被網紅二次創作成搞笑短劇，衍生表情包與「紅老頭套餐」等迷因圖，「來都來了」更成近日的人氣中文金句。


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