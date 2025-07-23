「台版紅姐」身分起底　銷魂SOP曝光

▲和薇薇發生關係的男性中，包含各種年紀及行業。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

影片中，男方進入薇薇的小套房後，他就會開始拿起手機直接對著人家拍攝，和對方閒聊年紀和職業，叫對方脫到剩下內褲，然後去廁所稍微清洗一番，接著就開始他的一連串銷魂服務。

薇薇和紅姐一樣都有固定裝扮，身穿黑色小花絲質上衣加黑褲襪，可見薇薇一邊取悅，一邊用手幫忙，接著再拿出按摩棒刺激，讓約砲對象酥麻到快承受不住，其中如果遇到較難完事的對象，薇薇還會拿出VR眼罩，讓對方邊看畫面邊享受。

▲薇薇在網路上的資料顯示約30歲左右，自稱是中日混血。

據網路流傳，薇薇年約30歲，自稱是中日混血兒，拍攝影片時總愛把自己正面鏡頭拉到最大，鏡頭裡的他，不吝展現深溝與細膩肌膚，甚至曾大膽自拍自摸胸部的片段，一邊留言尋找砲友，撩得許多網友心癢難耐、點閱暴增。

▲薇薇出售的影片中，上面還印有禁止二度販售的字樣。

薇薇的性愛拍攝對象，清一色是身材勻稱、擁有迷人腹肌的鮮肉男，其中還有一位尺寸驚人的猛男。在雙方一陣激情過後，他也不會爽後不理，跟床伴們邊聊邊撒嬌，語氣又嗲又黏，還自豪認為：「現在真的越來越多男生喜歡我們這種上面胸部，下面又有××的！」

而驚人的是，影片中還出現外型帥氣可愛的小鮮肉，一樣讓薇薇「吃」到興奮不已。其中還有一名砲友竟是籃球員，身高超過180公分，不過拍片當時他才19歲，薇薇一聽到他的年紀，還驚呼年紀好小，雖然過程一度頗不順遂，但是薇薇仍然使出渾身解數，拿了道具換了各種姿勢，讓對象非常享受。



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