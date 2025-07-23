「南京紅姐」素顏照曝光！　千人斬震撼全球還留金句

▲南京紅姐和男網友見面時，幾乎都是同一套上衣、長裙和招牌口罩。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近來「男莖大屠殺」一案震驚全球，起因是中國大陸有名38歲的焦姓男子人稱「紅姐」，表面是普通人，私底下卻是場場火辣的「地下砲主」，女裝扮相的他，把自家客廳變成「肉體攝影棚」，影片一部接一部曝光，還將影片外流販賣；最終紅姐因涉嫌傳播淫穢物被依法刑事拘留。

回顧「男莖大屠殺」一案，中國大陸人稱「紅姐」的焦男，粗糙假扮女子與高達1691名男子發生性關係，未經同意偷拍性愛影片出售。網傳流出畫面中，受害者包含人夫、外國人、健身教練、體育生等，事件在網路引發世界轟動，不少網友直呼「看傻了」。

▲南京紅姐被爆出真實身分是38歲的男性。

▲南京紅姐的對象中不乏帥氣運動員鮮肉。

▲共有1,691位男性和紅姐約砲的影片在網路上被流傳公開。

紅姐雖然其貌不揚，卻能讓那麼多長相不差，甚至不是同性戀的男子，抱著「來都來了」的心態，同意和他發生性行為，引起熱議。網民更製造大量哏圖，「來都來了」更在一夜之間成為流行語。網紅館長更在第一時間神還原拍攝影片模仿。

▲南京紅姐事件，在兩岸發酵，還成為綜藝節目的表演哏。

▲中國大陸網友拿著南京紅姐的截圖自拍，否認自己是片中的健身教練，被網友轟在蹭流量。

而紅姐的每支影片套路幾乎一樣：懂事、不鬧而且注重技巧和服務，提供滿滿情緒價值，「有一種前所未有被無條件照顧的感覺。」如今台灣也有「雙北薇妹」，可見寂寞身心需求與觸法案件私下竄流蠢動，四處都在上演著類似戲碼。



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