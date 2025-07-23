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「台版紅姐」40部片籃球員、學生全入鏡　尺度比南京還大

薇薇每次出場都是大波浪長髮，身穿黑色絲質上衣。（讀者提供）

▲薇薇每次出場都是大波浪長髮，身穿黑色絲質上衣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

薇薇雖然不像紅姐達到「千人斬」的程度，但年紀較輕、直接自稱「三性」不用騙的，已有超過40部與鮮肉男的激戰片在網路流傳，不僅和紅姐一樣都有一套自己的性愛SOP流程，而且場場都是尺度大開。許多畫面中可見，薇薇主動玩起捏乳、口爆等技巧，男網友個個被他弄得欲罷不能。

薇薇在x.com的個人網站自介上寫道「真的好愛○○○，幸好見過的都是好評，肉肉ㄉ，＃三性＃M＃大C，體育生加分，喜歡被狠狠的壓」，版面上的發文幾乎都是在約砲，像是「前幾天約了一個哥哥，想榨乾他，結果舔到全身在顫抖，最喜歡看男人聲（呻）吟的樣子，誰想體驗」「早上好想○○誰要？情人節沒有人陪，好好服務，附上臉跟身材」「明天板橋誰有空？想要超級S的男生，我會好好服務你，想當母狗」。

和薇薇發生關係的男性中，包含各種年紀及行業。（讀者提供）

▲和薇薇發生關係的男性中，包含各種年紀及行業。

而在網路上流傳的40多部影片中，發現薇薇的性愛過程都有自己的固定流程，不過他不像紅姐口味廣泛，幾乎都是身材精實、長相還算帥氣的年輕男子，前來找薇薇求歡的男子除了學生之外，各行各業都有，有賣冷氣的、髮型師、西洋劍選手、職籃球員還有小鮮肉，其中有不少客人都不是第一次上門，一進房間便熟門熟路的脫褲子、和薇薇聊近況。

薇薇偏愛運動男性或體育生，經常在網路上邀約。（翻攝自X）

▲薇薇偏愛運動男性或體育生，經常在網路上邀約。

雖然影片都是在男方知情下拍攝，卻沒想到這些激情過程全被薇薇偷偷上網賣錢，許多男主角驚見自己被曝光雖然氣炸，但礙於面子只能吞忍。最讓人炸裂的是某些砲友竟是學生弟弟，甚至還有一名籃球員清楚入鏡！


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