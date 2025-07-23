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台版紅姐2優勢吸鮮肉　「來都來了」藏2原因硬著留下

薇薇拍攝的性愛影片大部分是在他的住所內進行。（讀者提供）

▲薇薇拍攝的性愛影片大部分是在他的住所內進行。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

雖然薇薇至今仍在網路社群出沒，但隨著影片的流出，也將可能面臨和南京紅姐一樣的刑罰；律師劉韋廷曾對紅姐行徑在臉書發布貼文，「這可不是鬧著玩的，不管是在中國大陸還是台灣，這種行為都可能吃上官司，甚至身敗名裂。紅姐的行為，在哪裡都逃不過法律制裁。」

相較來說，薇薇販售的影片雖然是在男方同意下拍攝，但仍犯了散布、播送或販賣猥褻物品罪，最高可以判二年有期徒刑，如果透過網路大量傳播，刑期還會加重。

之前心理師張宇傑也曾解析，南京紅姐影片中「來都來了」的這句話，藏著沉沒成本謬誤與社群壓力，不少人為了逃避尷尬或不願意認錯，寧可硬著頭皮留下。針對紅姐事件，他強調，這不只是性騙局，更揭露人們渴望被理解與陪伴的心理缺口。

南京紅姐本月初傳出，已被中國大陸公安逮捕。（翻攝自法治日報微博）

▲南京紅姐本月初傳出，已被中國大陸公安逮捕。

對於影片瘋傳，張宇傑呼籲大眾別再讓每一次轉發，成為對當事人的二次傷害；而兩性專家欣西亞則在社群媒體上分享她的觀察，認為「紅姐」之所以吸引眾多男性，不僅止於外表或性誘惑，而是展現出極高的情緒價值與互動技巧。如今這番話語，套在薇薇身上也是非常合理。


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