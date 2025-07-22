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少年飛機上稱「口袋有炸彈」遭逮捕！　爸媽喊冤：只是開玩笑

▲▼美國廉價航空「精神航空」。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國廉航「精神航空」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一名16歲少年日前跟朋友一起搭乘精神航空（Spirit Airlines）編號1332班機，準備飛往密蘇里州，沒想到他竟在機上脫口而出「我口袋裡有炸彈」，立刻引爆全機恐慌，乘客緊急撤離，最後少年被當場逮捕。少年的父母還喊冤表示，兒子是好孩子，「只是在開玩笑。」

綜合外媒報導，這起事件發生在佛羅里達州勞德岱堡－好萊塢國際機場（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport），當地時間14日下午3時15分左右，當時班機已在滑行準備起飛，結果有乘客聽見少年說出驚悚言論後立刻通報，機組員隨即把飛機滑行至遠離航廈的偏遠位置，全體乘客緊急疏散至停機坪。

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲少年因涉嫌發布炸彈威脅，被警方當場逮捕。（示意圖／CFP）

警方與執法人員徹夜檢查後，確認機上沒有任何危險物品，少年則因涉嫌發布炸彈威脅，被警方當場以「惡意破壞罪」與「虛報炸彈／爆裂物」罪名逮捕。

精神航空公司表示，這起事件造成航班延誤，原訂下午2時37分起飛的班機，最後延到晚上7時44分才順利起飛，營運損失約5萬美元（約新台幣160萬元）。

少年母親接受《邁阿密先驅報》訪問時強調，兒子說這句話只是開玩笑，沒有任何恐嚇意圖，「他是個好孩子，只是拿自己的男子氣概開了個玩笑。」

少年父親施密特（Phillip Schmidt）也在少年法庭上懇求法官給孩子一個機會，「我不認為他是故意犯罪，他只是個不成熟的16歲孩子。」

少年目前被收押在少年拘留中心，法官下令他必須接受心理評估。少年律師辯稱，案情仍未明確釐清該言論是否真在飛機內發表，但法官未採納，案件仍在進一步偵辦中。

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