OpenAI、軟銀意見不合！　川普「星際之門」計畫卡關

▲美國政府與OpenAI、日本軟銀集團合作「星際之門」計畫的AI基礎設施站點正在施工中。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今年1月宣布，將與OpenAI、日本軟銀集團合作展開「星際之門」計畫，預計在2029年前砸下5000億美元（約新台幣16兆元）建置美國AI基礎設施。沒想到，這項計畫進展不如預期，至今仍未簽下任何大型資料中心交易。

根據《華爾街日報》報導，川普今年1月與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、日本軟銀集團執行長孫正義共同宣布「星際之門」計畫（Stargate Project），喊出要在2029年前砸下5000億美元建置美國AI基礎設施。

當時外界盛傳，台灣鴻海（2317）有望搶下大部分AI伺服器代工訂單，計畫聲勢一度看漲。然而，最新報導指出，這項計畫至今進展不如預期，自宣布以來已過6個月，卻仍未簽下任何大型資料中心交易。

知情人士透露，奧特曼與孫正義在合作結構與選址等關鍵條件上意見不合，導致原本聲稱「立即」投入的1000億美元，如今僅打算先在美國俄亥俄州於年底前建成一座規模較小的資料中心，進度遠低於外界預期。

報導指出，軟銀由孫正義負責財務、OpenAI由奧特曼掌管營運，雙方本應共享領導，但對於策略與主導權的歧見，讓「星際之門」計畫推進力道持續受阻。

值得注意的是，OpenAI並未因此停下腳步，已獨自與甲骨文公司（Oracle Corp.）簽下雲端運算的長期合作，三年後起每年將支付超過300億美元，取得總容量4.5GW的資料中心資源，幾乎逼近「星際之門計畫」年初喊出的5GW目標。

軟銀方面則仍表達樂觀態度，據傳即便遭遇波折，仍有意進一步投資。儘管雙方高層對外強調合作關係穩固，但從目前進度來看，這場原本備受矚目的AI大計，已讓市場期待值逐漸降溫。