川普提前解封「金恩遇刺」檔案　家屬憂：內容損歷史地位

▲美國民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府近日公開聯邦調查局（FBI）針對民權領袖金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺案的大量檔案，當中包括未曾公開的海外內容及其遭監控記錄的私生活，恐將損及歷史形象，儘管金恩家屬和南方基督教領袖會強烈反對，仍無法阻止。

根據CNN報導，這批檔案多達24萬頁，自1977年起因法院命令封存至今。美國司法部向聯邦法官請求提前解封，原本預定2027年才對外開放。學者、歷史研究者與媒體，已開始著手檢視內容，期望釐清1968年金恩在田納西州孟菲斯（Memphis）遇刺身亡前後更多細節。

金恩的兩名在世子女馬丁三世（Martin Luther King III）與伯妮絲（Bernice King）事前獲得通知並先行檢視檔案，但他們透過長篇聲明沉痛表示，父親遇刺的傷痛是全家至今仍在承受的私人之痛。

FBI過去早已承認，時任局長的胡佛（J. Edgar Hoover）長期對金恩高度關注，甚至執行「反情報計劃」（COINTELPRO）行動，透過竊聽電話、安裝飯店竊聽器、安排線人等手段試圖抹黑金恩與民權運動。

由於檔案數量龐大，各界仍在瞭解是否包含可能損及金恩民權領袖堅毅形象的私生活內容。金恩家族早前對川普政府準備公布表達關切，憂心外界將聚焦於被大量記錄的婚外情與性關係，歷史修正主義者企圖降低金恩領導少數族裔爭取平權的道德定位。

金恩家屬在聲明中痛斥，「這些行為不僅侵犯隱私，更是刻意攻擊真相、破壞尊嚴與自由。」呼籲外界「以同理心、克制與尊重」看待這些文件，「我們的家族已經忍受超過57年的缺席與悲傷。」

有分析指出，川普此舉除了履行先前行政命令，也被外界解讀為試圖轉移焦點，緩解支持者對政府處理性侵犯案主角艾普斯坦（Jeffrey Epstein）資料的不滿。

金恩遇刺案與1963年總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）、1968年參選總統的羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy），並列為美國1960年代震驚全球的3大政治槍擊案。

金恩在上世紀60年代發起反種族隔離非暴力抗爭，1963年在華府林肯紀念堂前發表「我有一個夢」演說，是史上最具啟發力與號召力的演講；他隔年獲得諾貝爾和平獎，關注美國涉入擴大中的越戰。

金恩1968年4月4日在田納西州孟菲斯旅館遭暗殺，美國各地出現暴動，凶手厄爾雷（James Earl Ray）經加拿大逃至英國倫敦，隔年被捕，但金恩家族長期質疑調查結果，認為凶手另有其人。