男通報「9歲女兒被綁架」　警找到屍體揭殘酷真相：他就是凶手

▲男子被警方指控謀殺。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名男子在美國旅遊時報案，向警方通報9歲女兒遭一輛白色貨車綁架，從此下落不明，警方後來在紐約州北部一處水池中找到女童遺體，然而進一步調查後發現男子說詞前後矛盾，現以謀殺罪將他逮捕。

加拿大45歲男子弗拉託林(Luciano Frattolin)帶著9歲女兒梅莉娜(Melina Galanis Frattolin)一同到美國旅行，2人19日晚間抵達薩拉托加泉市(Saratoga Springs)，當時梅莉娜還曾打電話向母親報平安，說2人即將返回加拿大，然而幾個小時後卻傳出遭到綁架。

弗拉託林向警方表示，當時他在喬治湖(Lake George)附近停車小解，當他回到車上時發現女兒失蹤，還指稱看到一輛可疑的白色貨車。警方立即展開搜查行動，後來在喬治湖以北約40英里的提康德羅加堡(Ticonderoga)找到女童遺體。

警方在調查過程中，發現弗拉託林的說詞反覆，充滿了許多矛盾之處，且沒有找到任何女童遭到綁架的證據，21日在記者會上宣布，以二級謀殺和隱匿屍體等罪對弗拉託林提出起訴，待驗屍結果出爐後會對外公布最新進度。