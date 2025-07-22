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美財長示警！若協議無進展　8月後稅率恐重返4／2高點

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府即將在8月1日對多國啟動新一輪關稅，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）21日警告，若各國在寬限期前無法拿出更好的方案，稅率「可能回到4月2日的高點」。

貝森特接受CNBC專訪時強調，川普政府並不急於在期限內達成協議，真正重視的是「協議的品質」，而不是速度。他直言：「如果8月1日如期恢復徵稅，更高的關稅將對這些國家形成額外壓力，迫使他們提出更好的條件。」

川普政府今年4月2日首度宣布，將對多個主要貿易夥伴祭出最高達40％的懲罰性關稅，之後雖多次延後執行，但最新期限就在8月1日。貝森特透露，美國已明確告知各國，若談判停滯，「稅率有可能回到4月2日宣布的水準」。

他並舉印尼為例，說明美方態度，「印尼歷經5輪談判，每次條件都比前次更好，最終把原本32％的稅率壓到19％，還換取美國對部分產品零關稅。」印尼因此成為目前唯一在收到美國關稅通知後，仍成功談成協議、避免重稅的國家。

貝森特最後重申，即使8月1日開徵，美國仍會持續談判，但不會為了達成協議而降低要求。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也呼應強調，「8月1日後，各國還能談，但必須先繳稅。」

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