拜魁星求功名！　台南「祈福散步小旅行」開放報名走訪6大廟宇

▲台南市文化局推出祈福導覽活動，帶領民眾走讀台南六大廟宇，赤嵌樓內設有魁星祈福榜與鉛筆祈願儀式，每年吸引眾多考生前來。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆七夕將至，適逢魁星爺誕辰，台南市文化局特別推出「追星小旅行：跟著魁星散步祈福路線」活動，自即日起開放線上報名，活動將於8月29日至31日舉行，三天共安排4梯次，每梯次限額30人，總計120個名額，歡迎備考學子與有志祈願的朋友把握機會。

文化局指出，此次活動由專業導覽員領隊，從赤嵌樓文昌閣出發，沿途走訪大士殿、首邑縣城隍廟、三山國王廟、開基武廟及祀典武廟，參拜掌管文運與功名的魁星、文昌帝君及韓愈等文神，全程約2公里，沿線皆為台南最具歷史底蘊的祈福聖地。

文化局長黃雅玲表示，魁星又稱「大魁星君」，長年被奉為考生的守護神。赤嵌樓作為全台知名的文運廟宇之一，不僅香火鼎盛，更設有祈福榜及2B魁星鉛筆供人擲筊求取，每年都吸引許多學子與遊客朝聖。

活動內容除導覽與參拜外，也特別準備專屬赤嵌魁星筆、功名筆組與在地祈福點心，增添走讀趣味，讓參與者帶著滿滿祝福踏上人生新旅程。不論是準備考試的學生，抑或希望職場更上層樓的民眾，都是參與這場文化祈願之旅的最佳時機。



民眾可至Accupass報名平台報名（網址：https://www.accupass.com/event/2506081131051852411489），名額有限，額滿為止。更多活動訊息可上「藝遊台南」臉書粉絲專頁查詢。