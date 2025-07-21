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風災肆虐！衛福部次長呂建德勘查台南教養院　責成加速修繕復原

▲▼衛福部次長呂建德勘查台南教養院，責成社家署盡速核撥重建經費，完成災後復原工作。（圖／呂建德臉書）

▲衛福部次長呂建德勘查台南教養院，責成社家署盡速核撥重建經費，完成災後復原工作。（圖／翻攝呂建德臉書）

記者莊智勝／台南報導

丹娜絲颱風重創南台灣，衛福部次長呂建德日前和社會及家庭署代理署長周道君到台南後壁區，實地勘查台南教養院的房舍受損與復原情形，同時慰問教養院同仁災後重建的辛勞。

台南教養院的前身是台南縣立仁愛之家，主要照顧18歲以上重度、極重度智能障礙者或多種障礙者，目前服務對象總共有369位，平均年齡是56.52歲，大部分有老化與行動力不佳的問題，是南部重要的弱勢照護機構。

衛福部次長呂建德指出，去年凱米風災後，台南教養院就有房屋受損與漏水問題，這次丹娜斯風災肆虐，災損的情況更加嚴重，必須趕快加強修繕工程及補強工作。

呂建德次長勘查教養院，同時關心院內員工狀況。他說其實許多教養院住在台南或嘉義的同仁，自己也是災民，白天忙著教養院的復原工作、照顧院民，晚上還要回家清理自家災後環境，精神與體力壓力極大，真的是非常辛苦，特別加以慰問。

針對院區修繕需求，呂建德次長表示，衛福部已責成社家署盡速核撥重建的經費，並估算可先行調度的資源額度，力求最快時間內完成災後復原工作，確保弱勢院民能回到安全、安心的生活環境。

呂建德強調，災後重建不能拖延，尤其是照護脆弱族群的設施，更需要政府優先協助與資源投入，讓院民與家屬不再擔憂。

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