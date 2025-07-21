體操發展新視野　台南體操新基地為愛好者帶入更多機會

▲台南兒童體操新基地揭幕，台南「翻體操有限公司」與「台灣體操協會」聯合揭牌，期開拓台灣體操新視野！（圖／台灣體操協會提供）

生活中心／綜合報導

台南市20日迎來體操運動的重要里程碑，兩個致力於推動體操教育與發展的組織「翻體操有限公司」與「台灣體操協會」，共同創立並舉行聯合揭牌典禮。這座全新基地結合教育、運動與藝術，目標為兒童體操教育注入活力，同時擘劃台灣體操的未來藍圖。典禮現場邀請多位體育與教育界人士出席，包括臺南市體育總會體操委員會主任委員陳宗彥，也親臨祝賀，共同見證這項具有歷史意義的時刻。

翻體操有限公司 打造兒童快樂學習的安全環境

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「翻體操有限公司」是由一群來自臺南市體育總會體操委員會，擁有多位具備國家級選手與教練資歷的專業師資團隊所創立。公司的品牌理念「FUN體操，Follow Ur Nature」，致力於為兒童打造一個安全、專業且充滿樂趣的體操訓練環境。教室課程涵蓋親子體操、分齡分級團班、技巧班、空翻班與專項體操等，依學員年齡與身體發展階段提供個別化訓練目標與內容，讓孩子能在快樂與安全中建立動作能力、體能素養與自信心。

創辦人表示，學習體操的益處不僅在於鍛鍊身體的協調性、柔軟度與力量，更能培養孩子的專注力、自信心與團隊合作精神。因此，「翻體操有限公司」特別注重教學方法與環境安全，引進專業技術與設施，並規劃了適合親子共學的課程，希望體操能成為一個促進家庭互動、陪伴孩子成長的第一選擇。

台灣體操協會 為選手與民眾打造國際舞台

同日揭牌的「台灣體操協會」，則是由一群長期熱愛並投身體操運動的資深朋友們共同發起成立。協會有感於台灣體操選手在國際上的潛力，決心為這項運動創造一個更完整、更具前瞻性的發展環境。

協會的主要宗旨是積極推動體操運動的全民化，並以長遠的眼光，建構一個能夠舉辦多樣化國際級競賽的平台。透過引進高水準的國際賽事，不僅能提升台灣選手的競技實力，更能讓台灣民眾有機會親身感受體操運動的力與美，進而點燃對體操的喜愛與支持，為台灣體操的永續發展注入強大動能。

攜手共創體操新紀元 扎根地方放眼未來

陳宗彥表示：「台灣體操協會的成立初衷，是希望為體操運動建立更完善的組織與推動平台，串聯全台資源、提升教學品質，並推動體操走入基層、走進社區。我們的目標不僅是栽培選手，更希望讓體操成為全民都能參與的日常運動！」

此次聯合揭牌儀式，象徵著從地方的基礎扎根到全國性的宏觀發展，兩大組織將攜手合作，共同為台灣的體操愛好者、選手及教練們服務，開創一個充滿希望的新紀元。誠摯邀請各界媒體朋友蒞臨採訪，共同見證這歷史性的一刻。

▲台南兒童體操新基地揭幕，由翻體操有限公司與台灣體操協會共同打造。（圖／台灣體操協會提供）