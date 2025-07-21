篩499人35陽性！　新營醫院攜手衛生局強化南二監結核篩檢治療

▲新營醫院團隊入監協助南二監推動潛伏結核感染篩檢，打造無結核健康環境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防堵結核病在矯正機關內傳播風險，新營醫院與台南市衛生局合作推動「潛伏結核感染篩檢與治療計畫」，針對南二監收容人與員工展開分梯篩檢與追蹤治療，自3月起至7月已完成499人檢測，其中35人呈陽性反應，並已有28人依醫師建議開始接受藥物治療。

該計畫自今年啟動以來，共辦理4梯次篩檢，過程全由衛生局補助經費，受檢者無須負擔費用，透過公私協力落實監所公共衛生保障。新營醫院亦設置專屬門診，每28天由胸腔科專科醫師評估治療進度與副作用，並於6月與7月已各辦理1次專門門診。

此外，院方也每週派遣接受結核治療訓練之專業護理師至監所執行DOTS（直接觀察短程療法），落實按時發藥與用藥監控，所有治療資料均妥善建檔，並定期回報市府衛生局追蹤成效。

胸腔內科主治醫師汪政德指出，潛伏結核感染無症狀且不具傳染性，但若不及早治療，當病患年長或免疫力下降時恐轉變為具傳染性的活動性肺結核，屆時需至少半年以上療程且用藥組合更為複雜。汪醫師提醒，有潛伏結核感染應積極接受治療，不僅是保護自身健康，更是防堵傳染鏈的重要一步。

新營醫院院長莊毓民表示，作為台南溪北地區唯一的公立醫院，新營醫院肩負守護民眾健康與傳染病防治責任，未來將持續與衛生局攜手合作，讓矯正機關成為更安全、更健康的環境，實踐公共衛生的最大價值。