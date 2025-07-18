「平民燕窩」放上蝦皮販售慘了！最重罰200萬　賣家緊急下架

▲桃膠又被稱為平民燕窩，是衛福部認列的中藥材。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

「桃膠」又被稱為平民版燕窩，因煮熟後呈現黏稠狀，口感類似燕窩，坊間常有吃桃膠養生的迷思。高雄市衛生局表示，桃膠是衛福部公告的中藥材，需具藥商資格才能販售，日前於蝦皮賣場網路巡邏時，發現有賣家販售桃膠，標榜可以養顏美容，已依違反《藥事法》開罰3萬元。

衛生局指出，「桃膠」是從桃樹的樹皮中分泌出的一種天然樹脂，有活血祛瘀等效用，非屬衛生福利部公告「可同時提供食品使用之中藥材」，且載列於衛福部食品藥物管理署「食品原料整合查詢平臺」，標示為「未確認安全性尚不得使用之原料」，備註「未經確認其食用安全性前，不得供為食品原料使用」。民眾未具藥商資格，依法不得於網路等通路販售。

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▲有蝦皮賣家販售桃膠，遭開罰3萬元。（圖／記者許宥孺翻攝）



日前高雄市衛生局查獲，有民眾在蝦皮賣場販售桃膠，已違反《藥事法》第27條藥品販賣相關規定，依法可裁處新臺幣3萬元至200萬元罰鍰，考量賣家初犯，最後裁罰3萬元。

衛生局表示，桃膠主成分（約占80至85%）為多醣體，烹煮後呈現黏稠狀，但實際上並非有膠原蛋白，民眾多誤以為「桃膠」含豐富膠原蛋白，具養顏美容功效，以為像白木耳一樣屬於平民燕窩，吃了可以養生，這次於網路平台查獲違法販售的「桃膠」，產品外包裝也標示具「消暑、美容功效、潤心潤肺」等療效，藉此吸引民眾購買。

衛生局呼籲，「桃膠」列為中藥管理，切勿聽信謠言、隨意從來源不明的網路平台或私下管道購買，以免濫用誤食影響健康。

▲桃膠是衛福部認列的中藥材，具藥商資格才能販售。（圖／記者許宥孺翻攝）