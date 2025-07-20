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免費腹超揪出逾八成異常個案　台南市立醫院籲及早篩檢

▲台南市立醫院醫護團隊20日參與「今年超了沒？」腹部超音波公益篩檢活動，232位民眾到場參檢，超過八成發現異常。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立醫院醫護團隊20日參與「今年超了沒？」腹部超音波公益篩檢活動，232位民眾到場參檢，超過八成發現異常。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

7月28日為「世界肝炎日」，台南市立醫院20日響應肝病防治學術基金會發起的「今年超了沒？全台免費腹部超音波檢查」大型公益活動，與全台共30家醫療院所同步提供免費腹超篩檢。南市醫針對232位40歲以上民眾進行檢查，結果顯示超過八成有異常，凸顯肝病潛藏風險，亟需早期發現。

秀傳醫療體系副總裁、台南市立醫院肝膽腸胃科醫師牟聯瑞表示，腹部超音波是一種無痛、快速的利器，能早期發現肝癌、肝硬化、脂肪肝、膽結石等問題。牟醫師提醒，肝臟沒有痛覺神經，「不會痛不代表沒問題」，呼籲有B、C肝病史者至少半年做一次檢查，一般人則應每年定期檢查。

此次「全民腹超總動員」活動由肝基會董事長許金川教授號召，動員全台逾百名專科醫師、600位護理與志工共同參與。各院所透過視訊即時回傳現場影像至北部主場，整合檢查進度，展現醫界團結保肝的行動力。

▲台南市立醫院醫護團隊20日參與「今年超了沒？」腹部超音波公益篩檢活動，232位民眾到場參檢，超過八成發現異常。（記者林東良翻攝，下同）

台南市立醫院統計指出，232人中有188人檢查結果異常（佔81%），其中疑似肝癌、肝實質病變、肝腫瘤、膽息肉等皆有發現，並已安排後續治療。此外，高達109人檢出脂肪肝，佔比47%，反映現代人生活習慣與飲食結構對肝臟健康的威脅。

牟醫師強調：「肝臟健不健康，不能靠感覺，要靠科學檢查。」他呼籲市民勿等到出現症狀才就醫，唯有定期抽血與腹部超音波才能把握黃金治療時機。

「今年超了沒？」自2021年舉辦以來，至2024年已為超過1萬5千人提供檢查，發現570多名高風險個案。活動每年擴及離島地區，成為全台保肝運動的強大推力。

台南市立醫院表示，未來將持續攜手肝基會推廣肝病防治與衛教宣導，期盼打造「無肝病健康城市」，守護市民健康。

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