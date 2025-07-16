台東縣達仁、長濱、成功衛生所主任聯合佈達

▲台東縣衛生局舉辦達仁鄉、長濱鄉及成功鎮衛生所主任聯合佈達典禮。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣衛生局於16日在該局五樓大禮堂，舉辦達仁鄉、長濱鄉及成功鎮衛生所主任聯合佈達典禮，由孫國平局長親自主持，並宣讀人事命令，完成三鄉鎮衛生所主任職務調整及交接，見證新領導團隊正式履新。

衛生局說明，此次人事調整中，原成功鎮衛生所主任田望賜醫師調任長濱鄉衛生所主任職務。田醫師曾於102年至108年間服務於長濱鄉衛生所，對當地醫療環境與民眾需求深具了解，此次重返長濱，期盼在其熟稔的在地基礎上，持續提升服務品質。

原達仁鄉衛生所主任柯霖醫師，則調任成功鎮衛生所主任。柯醫師自109年任職達仁鄉衛生所服務期間積極推動偏鄉健康促進、疾病預防與疫苗接種等工作，展現專業與責任感。此次調任至成功鎮衛生所，期許其以專業背景與實務經驗，帶領團隊持續守護當地居民健康。

而原達仁鄉衛生所護理師兼護理長高雅英，此次升任主任職務。高主任自103年於達仁鄉衛生所服務，長年深耕偏鄉社區，對地方衛生資源運用與民眾健康需求具高度掌握，熟悉偏鄉衛生需求與資源整合，延續對健康的守護。

在典禮結束後，特別舉辦長濱鄉衛生所林希賢主任屆齡退休歡送，林主任長年服務於公衛第一線，推動多項地方重要防疫與健康促進工作，衛生局特於典禮中致贈感謝紀念品，感謝多年辛勞奉獻，祝福其退休生活幸福安康。

台東縣衛生局表示，基層衛生所是守護民眾健康的重要據點，此次人事調整係，經審慎評估的適才適所安排，期盼新任團隊延續並深化在地服務能量，打造更具韌性與溫度的健康照護網絡。未來將持續整合各項資源與政策，提升醫療可近性與服務品質，守護鄉親健康福祉。