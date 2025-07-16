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災後防疫與醫療不中斷　衛生局全線啟動守護市民健康

▲台南市衛生局動員災區防疫物資配送，協助民眾災後消毒環境，衛生局李翠鳳局長並前往柳營奇美醫院慰問醫護，感謝醫療不中斷的堅守精神。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市衛生局動員災區防疫物資配送，協助民眾災後消毒環境，衛生局李翠鳳局長並前往柳營奇美醫院慰問醫護，感謝醫療不中斷的堅守精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風侵襲南部重創台南，風災過後環境積水與污泥堆積，尤其七股、北門、將軍、學甲等沿海地區最為嚴重，台南市衛生局立即啟動「防疫與醫療雙軌行動」，不僅主動配送漂白水、防蚊液等防疫物資，也協調醫療院所提供例外就醫服務，確保市民災後健康無縫接軌。

▲台南市衛生局動員災區防疫物資配送，協助民眾災後消毒環境，衛生局李翠鳳局長並前往柳營奇美醫院慰問醫護，感謝醫療不中斷的堅守精神。（記者林東良翻攝，下同）

衛生局局長李翠鳳表示，風災後環境潮濕悶熱，極易孳生病媒蚊與病菌，從7月11日至15日止，衛生局已發放漂白水6180瓶、殺蟲劑3232瓶、口罩4050片與防蚊液1668瓶，並透過社區衛教及疫情監測全力防堵傳染病擴散。

▲台南市衛生局動員災區防疫物資配送，協助民眾災後消毒環境，衛生局李翠鳳局長並前往柳營奇美醫院慰問醫護，感謝醫療不中斷的堅守精神。（記者林東良翻攝，下同）

李翠鳳局長也提醒民眾落實「清理家園四要訣」：穿戴完整防護、避免赤手接觸污水、警覺尖銳物品刺傷、確實環境消毒。她強調，「清理不是小事，是守護全家健康的第一步」，若出現發燒、肌肉痛、傷口紅腫等症狀，應立即就醫並告知接觸史，以降低重症風險。

▲台南市衛生局動員災區防疫物資配送，協助民眾災後消毒環境，衛生局李翠鳳局長並前往柳營奇美醫院慰問醫護，感謝醫療不中斷的堅守精神。（記者林東良翻攝，下同）

另一方面，風災導致台南市連續六日停班停課，部分地區醫療設施也受到波及，但許多醫療院所堅守崗位，確保基本醫療不中斷。李翠鳳局長日前前往柳營奇美醫院慰問第一線醫療人員，也探視因搶救受傷住院的傷患。

▲台南市衛生局動員災區防疫物資配送，協助民眾災後消毒環境，衛生局李翠鳳局長並前往柳營奇美醫院慰問醫護，感謝醫療不中斷的堅守精神。（記者林東良翻攝，下同）

針對健保卡遺失或毀損的災民，衛福部已啟動「例外就醫機制」，不需出示健保卡即可就診，並開放免費補發卡服務。民眾可就近至郵局、戶政或健保署服務據點辦理，或撥打健保署免付費專線洽詢（市話0800-030-598，手機(02)4128-678）。

衛生局再次呼籲，防疫不落人後、就醫不中斷，全體市民與基層醫護一同攜手，才能度過災後最艱難的這一段路。

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