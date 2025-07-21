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參議院大選蓮舫5度當選　日本專家要台媒：別再寫「台灣女兒」

▲▼蓮舫。（圖／翻攝自Facebook／蓮舫（事務所））

▲蓮舫再次當選。（圖／翻攝自Facebook／蓮舫（事務所））

記者張靖榕／綜合報導

日本第27屆參議院選舉於7月20日舉行投開票，立憲民主黨所提名的台裔政治人物蓮舫，順利當選比例代表議員，這也是她個人第5度當選參議員。不過，日本作家福澤喬呼籲，台灣媒體不要再將蓮舫稱為「台灣女兒」，直言她對台灣態度根本不友善。

現年57歲的蓮舫父親來自台灣台南，母親為日本人。她早年曾在日本演藝圈出道，擔任過新聞節目主播，2004年以民主黨籍首度當選參議院東京選區議員，並於民進黨（民主黨的後繼政黨）執政期間擔任過行政刷新大臣，之後更曾擔任民進黨黨代表（黨主席）。

2023年7月，蓮舫在立憲民主黨與日本共產黨支持下，以無黨籍身份參選東京都知事選舉，最後以第3名落敗，未能挑戰現任知事小池百合子，敗給對手石丸伸二與小池。

這次重返政壇，蓮舫獲立憲民主黨提名參選比例代表區。黨代表野田佳彥表示，蓮舫具有全國知名度與政策發言能力，能有效吸引選票。根據選舉結果，她順利當選，將再度進入參議院。

不過，日本作家福澤喬針對媒體報導內容提出批評。他在社群媒體發文表示，雖然蓮舫再次當選，「但是拜託台灣媒體別再寫什麼「台灣女兒」，他對台灣真的不友善，望周知。」

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