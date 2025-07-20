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日本女子手機充電突起火　全車廂尖叫推擠4人傷！東京JR緊急停駛

記者許力方／綜合報導

手機爆炸的火燒進電車，日本東京今（20日）傍晚傳出一起意外事故，有一名女乘客4時許搭乘JR山手線時，使用行動電源為手機充電，行動電源突然起火，造成共4名乘客輕傷，事件導致山手線全線停駛，直到晚間6時後才全面恢復運行。

日媒報導，根據警視廳與JR東日本公司調查，火災發生於山手線一班次列車，行駛至新宿站、新大久保站之間時，30多歲的女乘客在車廂內為手機充電，突然行動電源就起火，所幸其他乘客迅速使用滅火器撲滅火勢，造成當事女乘客手部燒傷，另外3名乘客遭波及受到輕微擦傷或驚嚇。

▲▼ 日本東京JR山手線。（圖／達志影像）

▲JR山手線一度全線停駛。（資料照／達志影像）

目擊民眾拍攝的畫面顯示，起火行動電源在女乘客的包包中，只見她的包包突然有白煙冒出，現場其他乘客立刻拿車內滅火器滅火，現場尖叫聲四起，一度以為是攻擊事件，後來發現是一個行動電源在冒煙。

有一名21歲上班族男子接受訪問時表示，他就坐在當事女乘客旁邊，包包一起火，他的右手也被燒傷，女乘客立刻把手機拔下，只剩行動電源在燒，雖然部分乘客冷靜滅火，但也有不少人驚慌尖叫，推擠就像骨牌效應，感覺當時自己性命危在旦夕。

JR公司當下立即將山手線全線內外環列車停駛，進行安全檢查，並連帶影響中央線、埼京線等其他路線列車也一度暫停運行，山手線共停駛約2小時，直到晚間6時以後才陸續恢復，新宿站出現大量轉運候車乘客。

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