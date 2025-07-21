澳智庫：歐美削減東南亞發展援助　中國影響力將擴大

▲美中對抗。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

澳洲雪梨智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）20日發布年度報告指出，隨著美國總統川普（Donald Trump）政府與多數西方捐助國陸續削減對外發展援助，中國在東南亞的影響力正迅速擴大，而且未來數年將可能成為該區域最主要的發展融資提供者。

法新社報導，該報告指出，東南亞當前正處於「不確定的時刻」，面對西方官方發展資金大幅縮減，以及美國祭出「極具懲罰性」的貿易關稅政策，使該地區進一步轉向亞洲鄰國尋求支持。

羅伊研究院在報告中指出，「西方援助的收縮，存在讓中國扮演更大角色的風險。但不僅僅是北京，其他亞洲捐助國如日本與韓國的地位也將日益重要。」

2023年，東南亞獲得的官方發展融資總額略增至290億美元。不過報告強調，川普政府其後已凍結高達約600億美元的發展援助計畫，其中多數為美國原本主導的海外援助專案。

除了美國之外，法國、德國等7個歐洲國家及歐盟也已宣布將削減自2025年至2029年間執行的總額約172億美元援助；英國則計劃每年削減76億美元，並將資金重新分配至國防用途。

研究預估，根據目前已公布的政策與預算調整，至2026年前，東南亞所能獲得的官方發展融資將減少逾20億美元，對整體區域發展形成重大衝擊。

羅伊研究院表示，「發展援助資金的地緣重心正逐漸東移，尤其是轉向北京，但東京與首爾也將擔任關鍵角色。隨著西方資金退場，中國在該區域的重要性將相對上升。」

根據該報告，2023年中國對東南亞的官方發展融資金額增加了16億美元，達到49億美元，當中多數資金投入印尼與馬來西亞等國的大型基礎建設，例如跨國鐵路項目。

此外，中國對東南亞所作的基礎建設承諾總額在同年暴增至近100億美元，為前一年承諾金額的4倍，主因是中斷已久的緬甸皎漂深海港（Kyaukphyu Deep Sea Port）開發案於去年正式重啟。