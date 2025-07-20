時隔一年又來桃園挺同黨立委　蔣萬安嘆：不是選舉？是因為罷免！

▲雙萬合體，全力守住好立委！（圖／萬美玲服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

726罷免投票倒數進入最後關鍵6天，台北市長蔣萬安20日特別南下桃園，陪同立委萬美玲前往桃園區同安黃昏市場徒步拜票掃街，並在藝文廣場舉行街頭宣講，力挺萬美玲度過這場不合理的大罷免，現場逾百名支持者到場聲援，雙萬合體人氣沸騰。

蔣萬安市長表示，萬美玲過去是他在立法院的同事，是在教育領域持續深耕、最用心認真的立委之一。去年此時他也曾來到同安市場陪她掃街、助攻連任成功，「沒想到今年又來，不是選舉，是因為罷免！」

▲雙萬合體，全力守住好立委！（圖／萬美玲服務處提供）

他痛批這場罷免根本不是針對問政表現，而是民進黨發動的「全台無差別罷免行動」，桃園六區、台北、新北、台中都全罷，根本是對罷免制度的濫用。他呼籲民眾7月26日用「不同意罷免」票，告訴賴清德，我們不同意「不辦正事、只搞政治」，更要守住萬美玲這樣的優質立委！

萬美玲立委則感謝蔣市長再度相挺，「去年選舉時來全力支持，今年面對罷免時又再次來力挺，真的非常感動。」她強調，距離投票只剩不到六天，藉由蔣市長的人氣，懇請桃園鄉親全力動員催票、拉票，「拜託大家一定要出來投票，讓我們再贏一次，用行動守護桃園的建設與進步！」。

蔣萬安市長及萬美玲掃街時受到攤商及民眾的熱情歡迎及要求合照，桃園市議員林政賢議員、詹江村議員、楊順益里長、游淑峯里長、李珮瑜里長等人也到場聲援，掃街隊伍行經夏卡爾烘焙坊，更受到店家致贈招牌糕餅，盼蔣萬安及萬美玲繼續加油，替台灣守住民主價值。