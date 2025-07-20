稱普發1萬無舉債問題　李彥秀：綠罷免成功恐含「剴剴條款」都沒收

▲國民黨立委李彥秀。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院18日三讀通過藍白併案的再修正動議「剴剴條款」，未來對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯「殺人罪」者或因而「致人於死」者，皆可判到無期徒刑，甚至死刑。但民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤認為藍白「把法搞爛」。國民黨立委李彥秀今（20日）表示，，如果民進黨大罷免大成功，普發現金1萬元或軍人加薪、警消人員所得替代率恐怕都會被收回，藍白通過的法案，都會一一被民進黨沒收，「包括剴剴案（指剴剴條款）」。

李彥秀20日上午在內湖湖光市場與台北市長蔣萬安掃街拜票。對於是否罷免成功，普發現金1萬元跟「4+1」天假法案會被民進黨收回，李彥秀受訪時說，如果民進黨大罷免大成功，不管是普發現金1萬元或軍人加薪、警消人員所得替代率恐怕都會被收回；經警消跟醫護都是讓社會穩定、國家安全的重要力量，照理說執政黨要好好照顧他們，但非常遺憾，恐怕藍白通過的法案，都會一一被民進黨沒收，「包括剴剴案」，這個未來對於7歲以下虐兒要加重刑責，可能都會被民進黨沒收，相信不是人民可以接受的。

針對吳思瑤日前受訪點名蔣萬安，稱台北市113年539億累計賸餘，若以北市人口245萬，可以一個人發2萬，李彥秀表示，吳思瑤跟民進黨不要忘記，「馬英九發過，蔡英文更有發過」，當時主計長說除能幫助弱勢，還有刺激國內內需達到0.3-0.5%，吳這麼說，請吳先去跟民進黨台北市議員溝通，是否同意發放。

李彥秀說，台北市每筆預算都花在台北市民身上，蔣萬安也說得非常清楚，接下來要長照、改善校舍，把海砂屋校舍盡速翻新、6000所普通教室急著更新，所以很多事情急著做。普發現金過去中央在做，民進黨若覺得台北市來做，先請問民進黨台北市議員是否支持。

媒體追問，怎麼看行政院說歲計賸餘剩300多億元，可能要舉債，但蔣萬安說沒缺錢，因為有5000多億決算會入庫？李彥秀回應，每年歲計賸餘大概會在6、7月才會盤算出來，今年歲計賸餘達到5274億元，過去兩、三年加起來的達到1.8兆，只是怎麼用，要拿來補貼台電、勞健保或普發現金，這都可討論。

李彥秀強調，這是歲計賸餘，沒有舉債問題，請民進黨不要混淆視聽；證交稅今年收得非常多，是拿這些歲計賸餘普發現金，國民黨提普發1萬元，讓民眾小確信，更重要是刺激內需，因為今年第三季可能景氣下滑，1萬元至少可以刺激內需，更重要對中弱勢，這1萬不可少。