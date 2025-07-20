乳癌權威周佳正遭公車輾斃　蔣萬安沉痛：第一時間要求2單位究責

▲台北市長蔣萬安。（資料照／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國內知名乳癌權威、衛福部桃園醫院外科主任周佳正，昨日在北市中正區中山南路、愛國西路口過馬路時，在斑馬線上被左轉的欣欣客運公車撞上，緊急送醫急救仍不治。台北市長蔣萬安今（20）日沉痛表示，第一時間要求北市交通局及警察局依法究責，交通局將到現場會勘，針對斑馬線退縮情形，做整體評估調整。

警方初步調查指出，周佳正當時自桃園北上台北開會，上午行經中正區杭州南路口過馬路時，疑因看到來車左轉，加快腳步想要通過，未料該輛公車同時加速，雙方幾乎無緩衝時間，周醫師當場遭撞倒並捲入車底。警消獲報到場後，使用破壞器材撐起車身，才將其從車下救出，送往台大醫院搶救仍回天乏術。

63歲李姓公車駕駛辯稱沒看到人，警方詢後被依過失致死罪嫌送辦，檢方稍早複訊，諭令5萬元交保。

蔣萬安今日上午陪同國民黨立委王鴻薇拜訪濱江市場宣傳反罷免，受訪時對此表示，得知這場車禍後非常沉痛，因此第一時間就要求交通局與警察局，一定要依法究責，也要求公車業者提出具體作為，交通局也到現場會勘，到出事路口了解斑馬線退縮的情形，評估後再看如何調整。

另外，立法院三讀通過普發現金1萬元，行政院長卓榮泰17日表示，若普發現金需舉債1014億元，有藍委則表示，根據慣例7月底會辦決算，政府去年超收金額將入帳，不用舉債就能普發現金。蔣萬安說，中央政府4年超收1.8兆，都是民眾的納稅錢，呼籲中央依法盡速將1萬元發給民眾。