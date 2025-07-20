桃園藍白大團結　賴香伶二度為呂玉玲站台反罷

▲桃園藍白大團結，賴香伶(左二)再為呂玉玲站台反罷。（圖／呂玉玲服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

罷免投票726登場，選前黃金週國民黨立委呂玉玲在龍潭區舉辦大型造勢活動，包括桃園市長張善政、桃園市議長邱奕勝、國民黨立委徐欣瑩、前民眾黨立委賴香伶都輪番上台宣講，在地國民黨議員劉熒隆、徐玉樹和里長也齊聲高喊反惡罷，籲民眾726出來投票，把不同意票數衝高。

其中，民眾黨前立委賴香伶則是二度與呂玉玲同台。賴香伶痛批執政黨撕裂社會情感，把民眾分顏色、分立場，將不同意見都打成中共同路人，並且將國民黨和民眾黨攜手完成的改革講成毀憲亂政，像是「財政收支劃分法」的修正，調整中央和地方的預算分配，讓地方發展資源到位，卻被抹黑影響中央的施政能量。

賴香伶指出，雖然上一次立委選舉兩人競爭過，但也在呂玉玲身上學習到堅持和毅力，看到呂玉玲在立法院的問政實事求是，為的就是地方的建設和發展，她強調這一次的大罷免沒有人能夠置身事外，並向民眾黨的支持者喊話，投票當天站出來把不同意票數衝高，讓執政黨不敢再為所欲為。

張善政則提到年初完工的桃園國軍總醫院急重症大樓，以及目前正在興建的龍潭轉運站，呂玉玲是非常重要的推手，他強調未來桃園市政的發展藍圖還需要議會、市府、立法院的密切配合。邱奕勝另表示，如果大罷免成功，那將是台灣政治走向集權的開始，「7月26日是正義和邪惡的對抗，我們一定會選擇正義。」