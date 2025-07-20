蔣萬安遭點名賸餘可「普發2萬」　北市舉賴清德昔日主張回擊

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院在野黨團聯手通過包含普發1萬在內的特別條例，黨政人士表示，台北市113年度歲計賸餘269億、累計賸餘更達539.3億，「建議台北市以身作則率先普發現金，市民每人可發2萬，希望蔣市長能還錢於民，把台北市府超收的錢還給台北市民」。台北市政府發言人李政軒回擊，賴清德總統在立委任內曾經公然主張發現金，現在出來放話的人，若是因為深怕得罪賴清德後果不堪設想、才必須遮遮掩掩，如果是這樣那也情有可原。

黨政人士分析，各地方政府在7月份決算後也會拿到他們聲稱是「超收」的實收超出預算數，共計700多億。其中，台北市113年度的歲計賸餘便有269多億，累計歲計賸餘更高達539.3億，「建議台北市以身作則率先普發現金，按照台北市目前戶籍人口數249萬人來計算，就可以每人發2萬」，希望蔣市長能還錢於民，把台北市府超收的錢還給台北市民。

李政軒對此回應，請放話的所謂「黨政人士」，不論是「黨」還是「政」，不要躲在幕後、匿名放話。李政軒表示，如果覺得自己的論點言之有物、能夠說服全民，就光明正大的具名指控，大大方方；不要像個網軍側翼、躲在匿名的保護傘後面，執政黨若連為自己的論點捍衛都不敢公開，除了丟臉之外，想不到任何的詞可以形容。

李政軒補充，賴清德總統在立委任內曾經公然主張發現金，現在出來放話的人，若是因為深怕得罪賴清德後果不堪設想、才必須遮遮掩掩，如果是這樣那也情有可原。