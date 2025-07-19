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深耕桃園醫療50年　敏盛醫療體系總裁楊敏盛獲頒「傑出市民證」

▲敏盛醫療體系總裁楊敏盛獲頒「傑出市民證」

▲拿著剛出爐的「傑出市民證」，敏盛醫療體系總裁楊敏盛（右）感恩又開心。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛醫療體系19日於桃園區敏盛智醫城，舉行50週年慶。總裁楊敏盛表示，敏盛醫療由桃園區首家小型外科開放醫院到發展為涵蓋醫療、健檢、藥局、醫藥科技與智慧照護的醫療集團，存在的價值就是守護桃園市民健康，是市民的公共財，致力扮演重要醫療照護角色。

▲敏盛醫療體系總裁楊敏盛獲頒「傑出市民證」

▲楊敏盛感恩立於兩旁的敏盛醫療體系核心團隊，帶領敏盛人長年深耕醫療、守護市民健康。（圖／記者楊淑媛攝）

感恩敏盛醫療集團50年來，守護桃園市民健康，長年投入地方公益，市長張善政出席活動，特別頒發「傑出市民證」給敏盛醫療體系總裁楊敏盛。張善政強調，這也是他上任以來頒出的第一張傑出市民證，肯定楊總裁長年投入在地醫療發展。

張善政表示，敏盛綜合醫院自民國65年由楊敏盛醫師創立以來，始終秉持「以病人為中心」的理念，深耕在地、精進醫療服務，從心血管、癌症、糖尿病、乳房醫學等專科領域持續發展，並積極導入微創手術與再生醫學等創新技術，逐步建構完整的大健康生態系，不僅提升整體醫療品質，也更貼近市民多元且日益精緻的醫療需求。

▲敏盛醫療體系總裁楊敏盛獲頒「傑出市民證」

▲楊敏盛致詞表示，敏盛醫療存在的價值就是守護桃園市民健康，兒子楊弘仁和孫子楊博翰鼓掌認可。（圖／記者楊淑媛攝）

敏盛醫療體系創辦人楊敏盛總裁表示，當年他懷抱「回饋鄉里」的初心回到桃園創立診所，半世紀來秉持「病人為中心」與「全人照護」理念，凝聚志同道合夥伴攜手打拚，逐步拓展為今日具規模的智慧健康體系。　　

目前敏盛體系下擁有經國總院、龍潭與大園敏盛醫院、新竹科學園區員工診所及敏盛智醫城，涵蓋急慢性照護、長照、透析、健檢與智慧醫療等服務，並於2006年率先取得JCI國際醫療品質認證，讓台灣醫療與國際接軌。

除臨床實力外，敏盛也積極布局健康科技。旗下敏成公司於防疫期間成為國家熔噴布隊關鍵成員；2011年，盛弘醫藥成功掛牌上櫃，為全台首家以醫療體系為核心的上市公司。2018年起整合哈佛健診與躍獅藥局，打造智慧藥局與預防醫學平台，實踐「Cure & Care」理念。

在執行長楊弘仁領軍下，敏盛啟動體系再升級，強化品牌識別與會員整合，設立「敏盛健康福祉學院」，推動醫護教育、管理培訓與跨域學習，並深化與產、官、學、研合作，積極培育下一代醫療專業人才。

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