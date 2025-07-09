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張善政力挺傅崐萁！現身花蓮掃街　號召藍營大團結反惡罷

▲▼桃園市長張善政率領團隊抵達花蓮，與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及地方藍營參與「反惡罷、挺花蓮」車隊掃街行動。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲桃園市長張善政率領團隊抵達花蓮，與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及地方藍營參與「反惡罷、挺花蓮」車隊掃街行動。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

桃園市長張善政8日下午率領團隊抵達花蓮，與花蓮縣長徐榛蔚、吉安鄉長游淑貞、縣議員吳建志、韓林梅、李正文，以及吉安鄉民代表會主席邱美雲、副主席黃金發等地方代表共同參與「反惡罷、挺花蓮」車隊掃街行動，展現藍營全力支持傅崐萁委員、反對政治鬥爭罷免的強烈態度。

張善政強調：「傅崐萁是一位真正做事的政治人物。今天我站在花蓮，是要向全台灣傳遞訊息：民主不能被操弄、建設不能被中斷。這場罷免根本是政治報復、鬥爭工具，應該被全民唾棄！」

▲▼桃園市長張善政率領團隊抵達花蓮，與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及地方藍營參與「反惡罷、挺花蓮」車隊掃街行動。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

活動現場，鄉親群眾熱烈響應，車隊從勝安宮出發，穿越吉安街道，沿路鄉親揮旗高喊「拒絕惡罷，守護建設」、「支持傅崐萁，捍衛花蓮」，氣氛熱烈，展現花蓮民意團結一致、反對抹黑鬥爭的堅定信念。

傅崐萁委員長年深耕花蓮，推動蘇花改、公費留學、營養午餐、東大門夜市、太平洋公園、青年住宅等多項建設，實實在在改善花蓮人生活，鄉親有目共睹。然而，民進黨與罷免團體卻編造「親共賣台」、「23年無作為」等不實謠言，意圖發動一場假罷免真報復的鬥爭行動，企圖奪權。

▲▼桃園市長張善政率領團隊抵達花蓮，與花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁及地方藍營參與「反惡罷、挺花蓮」車隊掃街行動。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

花蓮藍營表示，大罷免有任何實質理由嗎？只是因為傅崐萁勇於監督、敢於發聲，就要被抹黑拉下台？今天可以這樣對傅崐萁，明天就可能對任何一位敢做事的民代下手！

這場惡罷，不僅傷害民主制度，也撕裂社會、浪費公帑。反觀傅崐萁堅持實事求是，5月更舉辦「檳榔轉型座談會」，邀集中央官員與地方農民面對面溝通政策，真正關心農民、解決問題。這樣的民代，才是真正為人民服務的榜樣。

中國國民黨花蓮縣議會黨團嚴正呼籲：民進黨停止以政黨之力操弄罷免，地方事務應回歸民意與理性，而非成為鬥爭戰場！

國民黨花蓮縣議會黨團也呼籲所有花蓮鄉親，7月26日站出來，投下「不同意罷免」的一票，讓建設繼續，讓花蓮前進，拒絕政治報復，守住民主良知。
 

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