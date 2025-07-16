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拉拉山水蜜桃產量增兩成　張善政邀市民支持在地農產

▲桃園市長張善政今天在市政會議上指出，今年拉拉山水蜜桃大豐收，籲請市民支持在地優質農產。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市長張善政今天在市政會議上指出，今年拉拉山水蜜桃大豐收，籲請市民支持在地優質農產。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（16）日上午主持市政會議時表示，今年拉拉山水蜜桃迎來大豐收，產量較往年成長約兩成，產值從去年的2億3,900萬元提升至2億8,700萬元，增加近5,000萬元，感謝果農一整年辛勞付出，讓水蜜桃順利收成，也歡迎市民把握產季尾聲，踴躍支持桃園在地優質農產。

張善政表示，市府積極推動創新行銷，近年更推出多項水蜜桃延伸產品，包括水蜜桃氣泡飲、聯名版水蜜桃乖乖與思樂冰等，廣受消費者好評，今年更與樂天桃猿球團合作舉辦「水蜜桃趴」主題日，透過抽獎活動讓更多民眾品嚐桃園在地好滋味。

▲桃園市長張善政籲請市民支持在地優質水蜜桃。（資料照／市府農業局提供）

▲桃園市長張善政籲請市民支持在地優質水蜜桃。（資料照／市府農業局提供）

因為拉拉山水蜜桃香氣濃郁、甜度高，是夏季送禮最佳選擇，目前水蜜桃進入產季中後期，預計供應至8月初。張善政建議，市民除前往復興區產地選購，也可至市府廣場設置販售專區，選購優質且價格實惠水蜜桃禮盒，將這份甜蜜好滋味分享給親友，共同享受豐收成果。

市府農業局說明，拉拉山水蜜桃主要產季自5月持續至8月，盛產期集中在6至7月，為桃園具代表性的高山果品之一，果肉細緻、多汁，香氣濃郁，是受消費者喜愛的季節性水果。與市面常見進口桃相比，拉拉山水蜜桃在風味與產地特色上更具優勢，市府將持續協助果農穩定品質、拓展銷售通路，以提升在地農業競爭力。

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