誇張！桃園罷免選舉公報直接綁藍委「反罷文宣」　綠要求徹查

▲桃園市選委會罷免公告竟連同反罷文宣發送。（圖／翻攝自Threads／王義川）



記者杜冠霖／台北報導

首波罷免案7月26日登場，各選委會陸續發送罷免選舉公報，不過桃園市選委會卻被踢爆，寄送通知單時，竟將反罷文宣綁在一起發送。對此，民進黨秘書長林右昌今（17日）受訪時主動提及此事，直言這是非常不當行為，也違反選舉公平原則，到底是誰允許、指使的？桃園市政府應該立即追查並追究相關責任。

民進黨祕書長林右昌稍早受訪時也指出，剛剛也接到訊息，國民黨用非常卑劣手段干擾罷免活動進行，桃園魯明哲選區，不同意罷免的宣傳品居然是跟選舉公報放在一起、投遞到民眾信箱，這是非常不當行為，也違反選舉公平原則，這到底是誰允許、授權、指使的？桃園市政府應該立即追查並追究相關責任。

林右昌直言，這是桃園市政府選委會責任，應該要立即查明、懲處，不要讓不當作為破壞台灣民主、影響選舉公平性。

林右昌強調，最後這幾天民進黨公職會當公民靠山，讓公民團體行使民主權利，能在公平公正公開的環境進行，也強烈監督、注意接下來幾天在各縣市罷區，行政機關有無使用不合法或違規方式干擾罷免行動進行。

綠委王義川也在社群po出照片，只見桃園市第三選區（中壢）的罷免選舉公報被跟該選區藍委魯明哲「不同意罷免」文宣綁在一起發送，王義川怒轟「罷免公告可以這樣發？」要求桃園市選委會對外說清楚。

罷團下午也將緊急召開記者會，譴責桃園市政府公然違反行政中立、踐踏法治，怒轟市府竟然協助將立委魯明哲的反罷免宣傳文宣，夾帶在官方寄發的罷免公報內，一同寄送給全選民！此舉已嚴重違反行政中立及相關法律，形同動用市政機器，直接干預選舉，破壞罷免程序的公平、公正，對台灣民主造成極大傷害，要求市府出面說明，中央徹查責任、追究涉案人員，還給全民不容踐踏的選舉公正。