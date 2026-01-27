醋男撂人持開山刀、棍棒砍殺前女友新歡　2人被起訴1在逃

▲曾姓男子於2023年7月揪來冉姓與另名身分不詳男子，分持開山刀、棍棒潛入趙男住處砍殺，導致趙男重傷。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子不滿前女友與趙姓男子交往，心生不滿於2023年7月揪來冉姓男子與另位身分不詳男子，分持開山刀、棍棒潛入趙男住處，由曾男持刀滿砍趙男頭部、左手掌等多處撕裂傷、骨折等重傷害，曾男行兇後將女友帶走逃離現場，趙男被緊急送醫急救才救回；桃園地檢署先依殺人未遂罪嫌將曾男起訴，同案冉姓男子則被通緝，後來被警方查緝到案，警方再追加起訴，並追查在逃同案姓名不詳男子到案。

檢警調查，32歲的曾姓男子與鄭姓女子曾為情侶關係，後來因故分手後，曾男不滿鄭女與趙姓男子交往心生不滿，2023年7月29日揪集34歲冉姓男子與另一名身分不詳男子，3人於同日深夜11時許，分持開山刀、棍棒等物至趙男位於中壢區住處尋釁。

曾男等人到達後，先由曾男騙取鄭女下樓，曾男等人再藉由鄭女進入趙男住處後，3人分持開山刀、棍棒等刀械，曾男持開山刀猛力朝趙男揮砍頭部及身體等處，趙見狀以左手抵擋，導致頭皮、左手掌有深度撕裂傷之傷害，曾男再持刀朝趙男身體多處揮砍，趙男仍以左手臂抵擋，冉男及身分不詳男子則持棍棒朝趙男揮打，造成趙男左手尺骨骨折、頭皮撕裂傷、右肩撕裂傷等傷勢，3人聯手毆打毆打後，見趙男血跡斑斑無力抵抗倒地，曾男將鄭女帶離逃離現場。

身負重傷的趙男見曾男等人離去才下樓呼救，被路人及時送醫急救，幸運撿回一命，事後向中壢警方與桃園市警局刑警大隊報案提告。

桃檢認為，曾男友戕害他人生命之故意，著手於殺人之實行而未發生死亡之結果，偵結依殺人未遂罪嫌起訴；同案共犯冉姓男子經檢方傳喚到案未到案，經檢方發布通緝，於去年底被警方查緝到案，檢方認為冉姓男子有殺人之不確定故意，檢方依殺人未遂罪嫌起訴，同案在逃身分不詳男子，檢警亦將追緝到案。