買的車票只能坐到這一站　桃市警局長吳坤旭7/15榮退感性告別

▲桃園市警察局長吳坤旭今天在市政會議上感性告別，「買的車票只能坐到這一站，感謝所有長官、市府團隊，珍重再見。」（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府今（9）日上午市政會議上，警察局長吳坤旭將於7月15日屆齡退休，市長張善政感謝吳局長上任以來，率領市警局團隊全力掃蕩不法，透過多項打擊犯罪作為，讓桃園市治安評比躍居六都第一；吳坤旭則感性指出，「這一天等了43年，買的車票只能坐到這一站，我必須要下車了，感謝所有長官、市府團隊，珍重再見」。

張善政今天主持市政會議時表示，警察局長吳坤旭自上任以來，率領團隊積極面對詐騙、毒品、槍械、幫派等多重治安挑戰，全力掃蕩不法，透過多項打擊犯罪作為，讓桃園市治安評比躍居六都第一，同時也是市府重要工作夥伴，不管是暑期青春專案或平日治安維護，都可見其亮眼績效與成果，最後祝福吳局長卸任後展開愉快的退休生活，迎向健康快樂的人生新篇章。

▲桃園市警察局長吳坤旭7/15將屆齡退休，市長張善政給予滿滿的祝福。（圖／市府新聞處提供）

吳坤旭說，很高興能在警務生涯最終階段回到桃園服務，與堅強的市府團隊並肩作戰，感謝市長、副市長、秘書長及市府團隊對警察局的大力支持，也對與堅強的「桃園隊」一同為市民服務感到榮幸。吳坤旭也笑說，「其實這一天等了43年，我買的車票只能坐到這一站，必須要下車了，感謝所有的長官、市府團隊，珍重再見。」

根據桃園市警局資料顯示，吳坤旭具備豐富警政歷練，先後曾任大溪、楊梅警分局長，也歷任宜蘭與彰化縣警局局長及保安警察總隊副總隊長，警職生涯超過40年，對治安工作貢獻良多。以打擊詐騙犯罪為例，最近兩年半帶領市警局團隊積極攔阻詐騙，破獲多起詐騙案件，攔阻總金額逾29億元，查扣非法所得近3.64億元，有效守護桃園市民財產安全。