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林右昌看傅崐萁造勢人數「少1個0」　「可以看到花蓮民心思變」

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨祕書長林右昌今（19日）出席罷團舉辦護國大遶境台北市徒步掃街，由於傳出藍營大舉回防花蓮、幫藍委傅崐萁站台，林右昌受訪時表示，今天花蓮早上跟下午傅崐萁各有一場造勢，兩場規模四百人左右，而且是動員黨務系統，這跟傅崐萁過去動員的場面相比少了1個0，過去都是數千人，這可以看到花蓮民心思變。

林右昌表示，護台大遶境就是希望透過整個過程讓民眾知道罷免的意義、726要投票，從南部繞了一圈回來，沿途很多民眾加油打氣，也有人跟著車隊走，充分展現人民力量。對於造勢，林指出，罷團都已經有規劃，民進黨所有黨公職會全力配合，24日在凱道集結、25日投票前一天晚上各地罷團也有相關造勢，民進黨都會積極協助。

至於藍委王鴻薇稱台灣是城市，林右昌指出，王鴻薇迴避就是心虛，這題很簡單，他只要講中華民國是一個主權獨立國家、跟中華人民共和國互不隸屬，問題就解決了，很奇怪的是，她對國家主權如此難以啟齒，這樣的態度連深藍、國民黨的支持者都看不下去。

而台中市長盧秀燕今日反嗆民眾部分，林表示，盧秀燕的部分蠻可惜，大家都外傳她是要選總統的人，一個要選總統的政治人物，對於公民運動應該要有更高認識，民眾問她為什麼不反共，她可以堅定回應自己是反共的就好，實在不需要嗆聲民眾、要民眾去救災。林指出，南部災情，所有縣市長跟跨縣市資源都全力進行，更何況她是台中市長，過去中南部有災情都會跨縣市支援，她如果在意，也可以動員台中市能量救災，而不是反嗆民眾，這樣並不符合一個要競選總統的高度。

至於藍委洪孟楷稱被罷團騷擾？林右昌表示，這位民眾詢問他為何要修兩岸人民關係條例29條，他問得很好，很多人也想知道洪孟楷為何要修，把禁制海域權力從國防部移到海委會，這也是人民想知道的，人民有知的權利、身為民意代表也有回答義務，他不需要顧左右而言他。

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