質問賴清德「誰是雜質」　馬英九：執政無能只會搞大罷免奧步

記者鄭佩玟／新北報導

7月26日罷免投票進入倒數階段，國民黨今（19日）下午在新北市板橋第一運動場舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」。前總統馬英九致詞時表示，最近大家都感到受到綠色恐怖、迫害人權的氛圍愈來愈濃厚，如果我們不反抗，台灣社會將會向下沈淪！賴清德總統還說搞罷免是去除雜質，請告訴大家，國內誰是雜質？誰該被去除？在野黨為民眾爭取普發一萬元政策，民進黨也要阻擋，國民黨絕對不能讓民進黨輕易得逞。

▲國民黨舉辦「反惡罷 新北愛國者行動」造勢活動，前總統馬英九到場助講。（圖／記者李毓康攝）

馬英九指出，今天到新北市板橋區來參加「國民黨反罷免造勢」活動，是因為最近大家都感受到社會上綠色恐怖、迫害人權的氛圍越來越濃厚、越嚴重，如果再不站出來反抗，台灣社會將會向下沉淪！今天大家能勇敢站來，就是對賴清德總統上任後，賣台、引戰的不當政策，表達最強烈而沈痛的抗議！

馬英九強調，希望大家能夠表達對國民黨立委的支持，投下「不同意罷免票」，一起力挺做人誠懇、做事認真、能夠幫國民看緊荷包、推動國家建設的好立委，因為「票投不同意，制衡更有力！」，讓國民黨立委繼續留在立法院為民打拼、服務。

馬英九說，自己曾擔任中華民國總統，前後執政了八年（2008─2016），台海兩岸關係一向和平穩定，海峽對岸中共從來沒有圍台軍演這種過份的動作，不但如此，大陸當局還跟台灣簽署了23項雙邊協議，涵蓋人民生活的各個層面，嘉惠臺灣人民。

馬英九說，自己還可以跟大陸中共總書記習近平先生在新加坡與北京會面兩次，使得兩岸關係一直處於和平穩定與繁榮狀態，為什麼換了民進黨執政，兩岸關係就開始不穩定與惡化，可以說是一夕變天？為什麼台灣的年輕人卻要被迫延長兵役、走上戰場？為什麼同樣是總統，他做得到兩岸和平與穩定，賴清德總統就做不到？這難道不是因為賴清德總統本人的失職與失能嗎？

馬英九批，尤其是最近在國內發動大罷免的民進黨，因為執政無能，只能玩玩這些難登大雅之堂的奧步，賴清德任內不但將臺灣的「護國神山」台積電搬去美國，對於美國推動、影響臺灣權益非常重大的關稅戰，賴總統的應對也是不知所措、荒腔走版。賴清德總統最近還說搞罷免是要「去除雜質」，請賴總統告訴我們小老百姓，誰是雜質？誰該被去除？就連在野黨為民眾爭取普發一萬元的政策，民進黨也要阻擋，「我們絕對不能讓他們再輕易得逞，否則臺灣社會將不堪設想！」

最後，馬英九呼籲在場的每一位民眾，一定要團結一致，勇敢站出來，反對賴清德與民進黨發動的大罷免，因為這根本就是一種純粹政治鬥爭的惡性罷免，大家一定要去投票反對，不要讓「惡霸」的民進黨囂張得逞，傷害臺灣的民主，人民要透過自己手中的選票，表達對賴清德總統的不信賴，將這次的反罷免變成對賴清德總統的不信任投票。請大家務必記得在7月26日出門投下「不同意罷免票」，這一票攸關所有臺灣的前途與人民的福祉。