反罷免批綠司法迫害　趙少康口誤：黃國昌被關快一年是民主嗎？

▲前中廣董事長趙少康。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／新北報導

首波藍委罷免案進入黃金週倒數，國民黨團今（19日）在板橋第一運動場舉行「反惡罷 新北愛國者行動」。前中廣董事長趙少康助講時，抨擊民進黨政府對在野黨司法迫害，卻口誤將目前被關押的前民眾黨主席柯文哲，說成「黃國昌民眾黨主席現在還關起來關快一年，這是民主嗎？」

趙少康致詞時痛批，最近賴清德搞最長的演習，當中最重要戰役是什麼？就是萬板大橋封鎖，防共軍從新北到台北，要保護台北，「新北民眾是怎樣，該被共軍殺死嗎？應該嗎？」他直言，演習不是要保護台北啦！是要保護賴清德啦！至於為什麼搞得大家人心惶惶？這都是誰搞出來的？真是太可惡了，票投民進黨台灣變戰場，票投大罷免全民上戰場，所以7月26日一定要出門去投不同意罷免。

趙少康說，民進黨天天喊抗中保台，抗中能保台嗎？老共一年國防預算是台灣十三四倍，怎麼比啊？買再多戰車飛彈，這個仗是不能打的，抗中是不能保台，要靠民主才能保台灣，台灣2300萬人都喜歡現在的生活方式與民主，大陸14億人羨慕嚮往台灣民主制度，老共有再多飛彈都不敢打台灣。

趙少康說，台灣本來是民主燈塔，但大罷免是民主嗎？這毫無道理，無差別罷免，是報復、翻桌、不服氣、輸得不甘願，這是反民主、民主的逆流，726要不同意罷免。趙少康問，民主是把國民黨台北市黨部主委關起來？是把國民黨新北市黨部幹部都起訴？這是民主嗎？「黃國昌民眾黨主席現在還關起來關快一年，這是民主嗎？這不是民主」，這是司法迫害！