陸帥氣高考生被騙去緬甸　詐騙園區老闆放人：你前途光明

▲彭宇軒高考後想打工，沒想到被騙去緬甸。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西19歲高中畢業生彭宇軒6月高考結束後，被騙去緬甸的詐騙園區工作，失蹤多日，直到19日才獲釋。彭宇軒表示，進入詐騙園區幾天後，園區的老闆找到了他，說他年紀輕且已考上大學，前途光明，不該被困在這裡，將他釋放，還強調「出來求財做事業憑良心」。

根據《新京報》報導，緬甸佤邦司法委19日宣布尋獲彭宇軒，並表示已經完成備案，正與陸方就跨境交接的細節進行協商。

據彭宇軒向佤邦司法委工作人員陳述，今年6月高考結束後，他計劃透過打暑假工賺取零用錢，就在一款求職軟體上瀏覽求職資訊。期間，一名女子主動聯繫他，稱其外形條件適合從事主播工作，承諾經包裝後可獲得高額收入。

▼彭宇軒在園區被剃成平頭。（圖／翻攝微博）



經過10多天的猶豫，彭宇軒最終同意前往，隨後對方轉來路費，並指引他前往雲南臨滄。抵達臨滄後，他登上一輛麵包車，結果車輛將他帶至邊境地區，隨後他被輾轉賣到緬甸，經10多輛車轉運後，最終被送至一個園區。

彭宇軒回憶，進入園區首日，他被安排休息，次日起，便被要求背誦詐騙話術，該過程持續約4天。之後，園區老闆找到他，說他年紀尚輕且已考上大學，前途光明，不應困於此處，還強調「出來求財做事業憑良心」，決定將他送回。

隔天中午，彭宇軒離開園區，由一名緬軍士兵駕車送往當陽城，全程耗時5、6個小時。抵達當陽城後，送他的人告知，可向佤邦士兵求助以協助回國。下車後，他向佤邦士兵求救，最終與家人取得了聯繫。

不過，上述說法卻受到不少網友的質疑，尤其是詐騙園區老闆主動放人，還強調「求財做事業憑良心」的環節，就被認為太過刻意；更有網友直言，「難道要反過來感謝詐騙園區的老闆嗎？」「開詐騙園區的人說自己有良心？」「輿論壓力過大才放人的吧？」「惡魔還想扮演大善人？」