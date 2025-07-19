投資教育基金騙百萬！還想再坑50萬　地方媽媽怒了土地公廟逮人

▲彰化和美派出所逮車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名地方媽媽，在臉書上被詐騙集團盯上，對方用「投資小孩教育基金」當幌子，騙走100萬元後，又要她再加碼投資50萬，她驚覺有異，聯合警察抓人，和美派出所員警埋伏在土地公廟，28歲的林姓車手狼狽落網，依詐欺洗錢罪嫌送辦。

警方於日前據報，一名地方媽媽說自己在臉書上看到「星巴克體驗營」廣告，被誘導加入一個叫「小太陽愛心園」的LINE群組。對方裝得很熱心，一直鼓吹他投資虛擬貨幣，還保證「穩賺不賠」，甚至先讓他小額提領幾次賺錢，取得信任後就騙走100萬元。

▲警方查扣手機及現金等證物。（圖／警方提供）

詐騙集團食髓知味，隔沒幾天又打電話來「加碼投資」，約她到土地公廟前面交50萬。警方一聽就知道是詐騙老套路，立刻安排便衣警察在廟旁埋伏，等車手一收錢就衝上前抓人，當場查扣現金和作案手機。

和美分局表示，這類詐騙手法很常見：先透過社群平台打廣告，再用LINE群組洗腦，等被害人上鉤後，會故意讓對方領回一點小錢（就是所謂的「微量出金」），等被害人放心投入大筆資金，詐騙集團就直接消失。這次被抓的林姓車手只是最下線的「取款工具」，背後還有集團在操控，全案已依詐欺、洗錢防制法送辦。

▲彰化和美派出所逮車手。（圖／警方提供）

警方呼籲民眾，聽到「穩賺不賠」直接掛電話：天下沒有白吃的午餐，超高報酬率99%是騙局。遇到可疑投資，立刻打165反詐騙專線或110找警察幫忙。提醒民眾別輕信網路投資廣告，守緊荷包最重要。