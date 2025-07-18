熱氣球升空傳遞反詐意識　台東縣警攜手刑事局打造創意宣導

▲台東縣警攜手刑事局打造熱氣球識詐宣導。（圖／記者楊晨東攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局與內政部警政署刑事警察局今夏結合「2025國際熱氣球嘉年華」，在鹿野高台以創意方式推動識詐宣導。活動中，繫有「網路資訊勿輕信、匯款之前必查證、有疑問請撥165」等反詐標語的熱氣球隨空升起，將防詐觀念帶向高空，也深入民心。

活動現場設有宣導攤位，發送印有反詐標語的氣球與宣導品，吸引大批民眾參與。台東縣副縣長王志輝在活動中表示，詐騙手法日益多元，民眾稍一疏忽即可能受害。藉由熱氣球嘉年華這類具高曝光度的活動結合識詐宣導，可有效提升社會大眾對詐騙行為的警覺心，也讓防詐意識「寓教於樂」、深入各年齡層。

台東縣警察局局長蔡燕明指出，根據警政署165打詐儀錶板統計，台東縣6月份共受理詐騙案件100件，較5月減少19件，財損總額達新台幣3,407萬元。其中前五大詐騙手法為「假投資」、「假網拍」、「假借貸」、「騙取金融帳戶」及「假交友」，尤以「假投資」居首，常以「保證獲利」、「急催匯款」為誘因，呼籲民眾提高警覺。

刑事警察局預防科科長林書立也親赴鹿野高台，與蔡局長共同拍攝識詐宣導影片，提醒民眾對可疑訊息務必查證，切勿輕信網路資訊，發現疑似詐騙可撥打165或110尋求協助。現場亦透過有獎徵答、親子互動等方式，提升活動趣味性與參與度。

此次反詐宣導活動，獲得台東縣政府交通及觀光發展處全力支持，成功將反詐理念融入國際觀光盛事中。縣警局強調，將持續透過創新多元管道，提升全民識詐能力，共同打造更安全的社會環境。