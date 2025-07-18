　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

熱氣球升空傳遞反詐意識　台東縣警攜手刑事局打造創意宣導

▲台東縣警攜手刑事局打造熱氣球識詐宣導。（圖／記者楊晨東攝）

▲台東縣警攜手刑事局打造熱氣球識詐宣導。（圖／記者楊晨東攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局與內政部警政署刑事警察局今夏結合「2025國際熱氣球嘉年華」，在鹿野高台以創意方式推動識詐宣導。活動中，繫有「網路資訊勿輕信、匯款之前必查證、有疑問請撥165」等反詐標語的熱氣球隨空升起，將防詐觀念帶向高空，也深入民心。

活動現場設有宣導攤位，發送印有反詐標語的氣球與宣導品，吸引大批民眾參與。台東縣副縣長王志輝在活動中表示，詐騙手法日益多元，民眾稍一疏忽即可能受害。藉由熱氣球嘉年華這類具高曝光度的活動結合識詐宣導，可有效提升社會大眾對詐騙行為的警覺心，也讓防詐意識「寓教於樂」、深入各年齡層。

台東縣警察局局長蔡燕明指出，根據警政署165打詐儀錶板統計，台東縣6月份共受理詐騙案件100件，較5月減少19件，財損總額達新台幣3,407萬元。其中前五大詐騙手法為「假投資」、「假網拍」、「假借貸」、「騙取金融帳戶」及「假交友」，尤以「假投資」居首，常以「保證獲利」、「急催匯款」為誘因，呼籲民眾提高警覺。

刑事警察局預防科科長林書立也親赴鹿野高台，與蔡局長共同拍攝識詐宣導影片，提醒民眾對可疑訊息務必查證，切勿輕信網路資訊，發現疑似詐騙可撥打165或110尋求協助。現場亦透過有獎徵答、親子互動等方式，提升活動趣味性與參與度。

此次反詐宣導活動，獲得台東縣政府交通及觀光發展處全力支持，成功將反詐理念融入國際觀光盛事中。縣警局強調，將持續透過創新多元管道，提升全民識詐能力，共同打造更安全的社會環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「清純歌手」突瘋狂蹭牆！驚爆性愛成癮染病　代表作很多人翻唱
北海道熊咬死送報員！DNA結果：4年前就咬死人
愛莉莎莎「正式搬回老家住」！　親揭背後原因
教育部再轟台師大「論理不明」　要求2周內決議懲處周台英
青龍系列獎／潤娥紅毯往後慘摔出大事！
Coldplay演唱會抓姦不倫！已婚CEO被爆性格惡毒…小三

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

風災悲歌修屋頂墜落亡！　陳亭妃、蔡秋蘭赴佳里慰問罹難家屬

台灣好行503大龍門線+電輔+自行車　打造低碳旅遊趣

朴子警送暖　協助寶珠溝義永寺發放物資支援災民

雨夜迷途碩士生困台南左鎮山區！　所長吳政穎貼心救援下山

200名即戰力訓練！　勞動部助力失業者補上房務人力缺口

熱氣球升空傳遞反詐意識　台東縣警攜手刑事局打造創意宣導

嘉義民雄分局社區會議　聚焦毒品辨識、詐騙防治議題

落實新四法強打詐　南區聯防打詐會議強化跨區合作

蔡易餘促光電廠清運　加速建立回收機制

嘉義地檢署展愛心關懷馨生人　鼓勵生命力量勇氣傳遞

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

風災悲歌修屋頂墜落亡！　陳亭妃、蔡秋蘭赴佳里慰問罹難家屬

台灣好行503大龍門線+電輔+自行車　打造低碳旅遊趣

朴子警送暖　協助寶珠溝義永寺發放物資支援災民

雨夜迷途碩士生困台南左鎮山區！　所長吳政穎貼心救援下山

200名即戰力訓練！　勞動部助力失業者補上房務人力缺口

熱氣球升空傳遞反詐意識　台東縣警攜手刑事局打造創意宣導

嘉義民雄分局社區會議　聚焦毒品辨識、詐騙防治議題

落實新四法強打詐　南區聯防打詐會議強化跨區合作

蔡易餘促光電廠清運　加速建立回收機制

嘉義地檢署展愛心關懷馨生人　鼓勵生命力量勇氣傳遞

台灣福斯推限定體驗！指定會員兩天一夜免費試駕ID.4、ID.5電動車

風災悲歌修屋頂墜落亡！　陳亭妃、蔡秋蘭赴佳里慰問罹難家屬

台灣好行503大龍門線+電輔+自行車　打造低碳旅遊趣

這種話也敢講！狂男call 110嗆「開車衝撞總統府」...下場出爐

被懷疑寄信恐嚇女議員！士林男遭拘提　事後衝派出所放炮報復

黑幫北檢前砍人太囂張！警斷幕後金流抄簽賭網站　大咖組頭落網

嗜好宇宙啟航　《FUN!嗜100》集結百家品牌與國際職人

為什麼越摳越窮？貪小便宜、愛嚐鮮都是套牢錢包的陷阱

青龍系列／《魔鬼2》鄭泫揆掀瀏海變一個人　秋英宇見大場面瞳孔地震

側翼拿「表決圖」稱民進黨反對虐童最重死刑　他秀完整表決過程打臉

【驚險一刻】高雄吊車闖紅燈！女騎士低頭閃過吊臂

地方熱門新聞

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采

詐團出新招　中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

大罷免前　運彩公會理事長發公開信：國會可換人制度不能換魂

冷氣安裝作業風險高　落實防墜保護不可少

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主

全國第一！長榮中學奪科展生物科金牌寫下創校首金紀錄

超人氣「好想兔」7/19-27日　現身桃藝工坊

連續14天史上最硬教召　花蓮巿長致贈加菜金

台南首辦防災協作中心聯合訓練強化第一線專業

黃偉哲赴鹽水慰勞災後臨工市府釋出757職缺助重建

黃偉哲宣布災後「單一窗口」啟動11區補助申請假日不打烊

六大長照協會赴立院提五大訴求籲健全法規、減輕產業壓力

陳亭妃、陳怡珍、周麗津攜手企業、扶輪社捐贈物資

新北燈會勇奪國際大獎　創新魅力躍上國際舞台

更多熱門

相關新聞

颱風薇帕來襲！嘉明湖步道開放全額退費

颱風薇帕來襲！嘉明湖步道開放全額退費

中央氣象署18日發布第6號颱風「薇帕」海上颱風警報，路徑略向北修正，預估將為東部及恆春半島地區帶來強降雨。林業保育署台東分署依照規定，宣布即日起至7月21日止，申請進入嘉明湖國家步道之遊客，可辦理全額退費，惟不得申請延期或更換日期與床位。

詐騙新招！她公開手法

詐騙新招！她公開手法

控縣府違反行政中立「挫賓行動」團隊告饒慶鈴

控縣府違反行政中立「挫賓行動」團隊告饒慶鈴

手機綁到詐團遊戲帳號　他挨告獲無罪

手機綁到詐團遊戲帳號　他挨告獲無罪

2年吸金11.6億　VIG微資15人起訴

2年吸金11.6億　VIG微資15人起訴

關鍵字：

詐騙熱氣球台東

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

薇帕不會撲台！天氣粉專曝「有1壞消息」

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

Coldplay演唱會變抓姦！已婚CEO被爆性格惡毒　小三被起底

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

即／高雄死亡車禍！男騎士遭大貨車輾斃

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面