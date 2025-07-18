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詐騙新招！她公開手法　網喊：前不久也有接到

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝） 

▲來電若沒有顯示號碼，會不會接起來？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

電話響起時，若未顯示號碼，會不會接起來？近日交通部主祕沈慧虹發文表示，日前她湊巧接起一通「未顯示號碼」電話，對方自稱是165，請她說明為何要發送詐騙簡訊？但她並沒有中計，只是不斷反問她要說明什麼，最後讓對方受不了，便索性掛電話。

沈慧虹在臉書粉專發文表示，一般來說，若是陌生的電話號碼，或是未顯示號碼，她都是不會接聽的，不過日前她就不小心接到「未顯示號碼」的電話。電話那頭的女生問說，「你是沈慧虹嗎？這裡是165，警員編號叉叉叉叉叉。有人跟我們報案說，你發送詐騙簡訊」。

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沈慧虹說，對方的口音很怪，內容更怪，於是內心警鈴大作，冷冷反問「什麼？」結果女生再次說，「有人跟我們報案，說用你的電話號碼發送詐騙簡訊，你要不要說明一下？」這時沈慧虹也不耐煩了，再問「說明什麼？」

那個女生反覆要求說明，沈慧虹也一再反問「我要說明什麼？」「問你啊！我要說什麼？」「我幹嘛要說明？」結果那個女生就受不了了，直接說「你有病啊你！」便掛斷電話。沈慧虹則說，「可惡！被騙子罵有病」。

貼文曝光後，引起底下網友討論，「詐騙新招」、「我好想接詐騙電話，可是大部分的時候，我接了，他們就掛了」、「踢到鐵板了」、「真的超有事，這組詐騙集團故事沒編好就被迫上工是嗎」、「騙子只要發現你看穿，就開始語言攻擊」、「我都接起來，不說話，等對方先自報家門」、「對方口音很怪時，我都用台語回答」、「前不久也接到同樣的詐騙，我回他：165不會管這種事」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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