超可惡！男幫台南災民修屋頂騙走19萬　「只蓋帆布」落跑失蹤

▲台南部分災民遭不肖人士聲稱修繕屋頂，收訂金蓋帆布後失聯，疑似詐騙。（圖／翻攝謝舒凡議員臉書）

記者林東良、潘鳳威／台南報導

受先前丹娜絲颱風侵襲，台南部分地區屋頂破損，引來不肖人士假借「協助修繕」、「代為搭設帆布」之名，主動上門接洽或以電話、網路聯繫，聲稱可快速協助修復，並要求先付訂金。然而在收取款項後卻人間蒸發、失去聯繫，民眾求償無門。警方提醒民眾，在修繕住屋時務必慎選管道、提高警覺，守護自身權益與財產安全。

有台南網友於「佳就在這裡」臉書專頁PO文，指出一名自稱「江尾」的男子，透過臉書主動私訊一名受災戶，聲稱可協助搭帆布、修屋頂，約一小時後帶著一對母子抵達現場，然後帶著受災婦人前往採買材料，開始動工。然而，整個過程竟是由婦人的兒子協助拉帆布，最終還收取5千元。之後「江尾」便積極提出隔天要前來蓋屋頂，估價後要求婦人簽約、付訂金。當天下午，婦人察覺有異決定不做，對方卻出言嗆她「你家屋頂就讓它飛走」。

該網友更指出，「江尾」自稱佳里人，現住安平，目前已知學甲有長輩遭詐19萬後，隨即關機失聯。呼籲大家注意，若家中只有長輩，請立刻打電話去關心，看看是否有遇到自稱要幫忙蓋帆布的人上門。

學甲警方證實接獲民眾報案，但因他確實有來蓋帆布，未構成詐騙，但收了訂金卻失聯，警方已對此進一步偵辦。呼籲民眾，勿輕信陌生人主動上門的服務，應優先選擇合法立案的廠商或正式管道申請協助。勿先支付高額訂金，應確認對方身份、資料及評價再行委託。如遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線或當地派出所查證，避免受騙。