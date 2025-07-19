網傳綠反對「虐童致死可處死刑」？　他還原表決過程：謠言滿天飛

▲民進黨立委林俊憲。（圖／立委林俊憲國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

立法院昨三讀《刑法》第272條之1及第286條條文修正，272條之1部分「虐童致死最重處死刑」獲藍綠白三黨共識，並未表決，但攸關7歲以下、過失也處死刑的《刑法286條》修法，藍綠白無共識。網路上則有圖卡錯置稱民進黨對虐童致死最重死刑投下反對票，對此，綠委林俊憲今（19日）表示，272條之1凌虐致死可以判死刑，所有政黨都同意、不需要表決；另一個刑法286修法會造成，凌虐過失致死判的比故意謀殺一個7歲兒童還重，所以反對，別把修法當成政治攻防工具。

立法院18日處理《刑法》修正草案。藍綠白三黨共識修法272條之1，第一項、「對於未滿7歲之人，犯第271條之罪者，加重其刑2分之1」；第二項、「對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯第271條第一項之罪者，處死刑或無期徒刑」。意即，虐童致死最重判死刑，獲三黨共識，並未表決。

而《刑法》第286條部分，藍綠白則出現分歧，第一項規定「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑」；《刑法》第286條第二項，「意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金」。上述法案並未修正。第六項、「對於未滿7歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑」；第七項、「對於未滿7歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑」。

林俊憲表示，這次修法後謠言滿天飛，第一個是說民進黨長期執政，卻都沒有對兒虐事件加重處罰修法，2019、2024有兩次修法加重處罰，自己把證據貼出來後，造謠貼文就刪除了，這是不是專業的造謠工廠。

林俊憲指出，第二個謠言是說民進黨反對虐童致死判死刑，修法過程中，這部分各政黨都同意，協商的時候所有政黨都同意虐兒致死可以判死，這是刑法272-1，有意見的是刑法286，刑法286是兩個不同法律概念，一個是凌虐過失致死、一個是故意虐殺，兩個概念混淆，法界全部反對。

林俊憲直言，這樣修法會造成一個狀況，凌虐過失致死會判的比故意謀殺一個7歲兒童還重，身為國會議員，修法對國家社會影響非常深，一定要有更詳細的考量，立法過程會有一些相關討論，很容易被造謠抹黑，但不能因為怕引起爭議、怕被抹黑，就失去立委原則。

林俊憲指出，希望這些側翼網軍別再胡亂造謠、增加社會動盪，凌虐致死可以判死刑，所有政黨都同意、不需要表決，但藍白把不同意見的286跟272-1一次表決，所以民進黨沒有投下贊成跟反對。林表示，這是藍白議事上挖陷阱，沒有爭議的法條何必表決？故意把有爭議的一起表決，再抹黑民進黨反對虐童致死，這是把修法當成政治攻防工具。