大罷免成功柯建銘當院長？　綠委破解傅崐萁話術

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前提到大罷免若成功，立法院長就會變成民進黨總召柯建銘，然而，民進黨立委陳培瑜昨（18日）在社群平台上表示，她要破解傅崐萁的話術，她直指，院長改選沒那麼容易，要超過76席同意，所以，大罷免真正的原因，其實就是國民黨做錯事，跟改選院長一點關係都沒有。

陳培瑜在臉書提到，傅崐萁近日又造謠「大惡罷若成功，柯建銘就會當立法院長」，但事實是，改選立法院長沒那麼容易，所以，她打算主動來破解傅崐萁的話術。

陳培瑜指出，根據《立法委員互選院長副院長辦法》第8條，院長、副院長若要改選，必須全體立法委員三分之一以上人數提議，並經出席委員三分之二以上人數通過。

陳培瑜強調，院長改選是大事，各黨應該都會全員出席，換言之，全體113席立委中，要超過76席同意，也就是民進黨現有51席以外，還要增加25席，才有可能改選成功。

以改選正、副院長保守估計要有76席的門檻來看，陳培瑜開轟，請傅崐萁真的不要再亂潑髒水，大罷免真正的原因，其實就是國民黨做錯事，跟改選院長一點關係都沒有。

此外，陳培瑜提及，許多花蓮朋友近日急忙跟她反應，花蓮縣選委會違法在投票通知書夾帶「反罷免文宣」，該反罷免文宣的內容，不僅厚達20多頁，還與傅崐萁有關。

陳培瑜鄭重呼籲花蓮縣府，「你們已經超過行政中立的紅線了，有違法嫌疑」。她認為，傅崐萁跟徐榛蔚的種種行為都顯示，怕了，夫妻倆甚至開始掃市場、站路口、送遊覽車，這都是傅崐萁過去從未做過的舉動。

最後，第一波大罷免投票日倒數7天，陳培瑜喊話所有的花蓮人，7月26日務必站出來，勇敢投下「同意罷免」，終結傅氏王朝，進而給花蓮一個更美好的未來。