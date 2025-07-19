美對台關稅未明！藍白合推民間版衝擊影響評估　管中閔任召集人

▲台大前校長管中閔 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國對台灣的「對等關稅」將在8月1日生效，外界關注稅率是否會高於原先傳聞的32%，外交部政務次長陳明祺於16日在立法院表示，目前「不確定」具體稅率，強調談判期間難以公開細節。國民黨智庫與民眾黨政策會21將共同召開因應美國關稅「民間版衝擊影響評估」期中報告記者會，出席者包括民眾黨政策會執行長賴香伶、國民黨智庫經財組召集人林祖嘉、國民黨立委賴士葆、民眾黨立委黃珊珊以及前台大校長管中閔等人，將公布期中報告內容。

藍白兩黨4月22日共同舉辦在野領袖峰會時就提到，針對對等關稅等外部挑戰，民眾黨主席黃國昌呼籲在野攜手創造民間平台，每半年提出一次衝擊影響評估，並可由具實務經驗的專業人士，如前台大校長管中閔擔任主持人，確保評估結果兼具理性與公信力。對此，管中閔已點頭接下召集人一職，黃國昌表示，感謝管中閔、國民黨主席朱立倫的善意回應，民眾黨將用所有的力氣集結來自最基層、最良善的人民力量。

如今面對川普接連公布多國最新關稅稅率，但台灣具體稅率至今仍未明朗。國民黨主席朱立倫日前就質疑，民進黨政府對美關稅談判「籌碼盡出」，本應獲得最好結果，但民眾都有疑問，台灣為什麼不能與英國一樣獲得10%關稅？朱並強調，如果關稅超過10%，將對台灣所有企業帶來重傷。

國民黨智庫與民眾黨政策會也於21日上午共同召開因應美國關稅「民間版衝擊影響評估」期中報告記者會，出席者包括民眾黨政策會執行長賴香伶、國民黨智庫經財組召集人林祖嘉、國民黨立委賴士葆、民眾黨立委黃珊珊以及前台大校長管中閔等人，將公布期中報告內容。

國民黨表示，該報告整合多場地方產業座談、專家學者會議、企業問卷調查及總體經濟分析，不僅揭示受衝擊產業與勞工現況，也將提出具體政策建議，呼籲執政黨要重視產業、勞工意見，盡速向人民交代美國關稅政策可能帶來的衝擊與因應對策。