林俊憲、郭國文籲從寬認定　促三起風災衍生傷亡納入救助金

▲林俊憲、郭國文等人說明七股、佳里三起風災後傷亡案例，盼中央與地方援助弱勢家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南沿海地區，不僅造成農損與房屋受損，更有3起「非直接」災害致死或重傷案例，引發社會關注，立法委員林俊憲、郭國文19日與市議員蔡蘇秋金、七股區溪南里長黃鬱智、佳里區下營里長林秉達共同呼籲政府從寬認定「因災致死或重傷」的標準，讓這些家庭能獲得災害救助金，也承諾協助募款、發放慰問金，盼替災民雪中送炭。

林俊憲指出，這次風災衍生出3起令人痛心的個案：包括七股區一名88歲老婦，因停電點蠟燭引發火災身亡；佳里區一名男子為了上屋頂蓋帆布遭墜落喪命；以及一名受僱於七股區承包商的臨時工，在協助修繕時從老舊建築摔落、頭部重創縫了12針。儘管這些個案不是直接被風災擊倒或淹死，但都在災後救援、修繕或因應災情過程中發生，「與風災關聯明確」，卻未納入災害救助金發放物件。

根據現行災害救助標準，「因災死亡」可獲80萬元、「因災重傷」可獲25萬元補助，但須為「直接災害影響」。林俊憲表示，這樣的規範對實際受創家庭不夠人性化，他已親自慰問三個家庭，並將提供慰問金，同時也啟動社會募款機制，盼能爭取公平對待。他補充，七股老婦的兒子無工作能力，失去母親後生活更加困頓；佳里男子在世時需照顧98歲高齡母親，家屬未來也需更多社福支援。

立委郭國文也指出，災害救助金法規雖寫明「因災致死或致重傷」，但在解釋上應更具彈性與人性。他強調，這些案例發生時間與風災高度連結、亦與緊急災後修復密切相關，「政府不該只是依法辦理，更該秉持照顧人民的精神，從寬解釋、合理給付」。他也透露，三名傷亡者皆為自己選區的居民，第一時間已親赴探視，並協調七股公所與外包承商負起補償責任。

其中重傷工人一度因擔憂手術費用而猶豫治療，郭國文獲報後，火速協助聯繫地方單位與承商，確認將由承包單位負擔醫療與補償費用。他感慨：「這些人不是為了自己，而是為了清理、修繕、照顧家人，在颱風過後默默付出，社會不該讓他們被遺忘。」